Сирия, 29 августа. Курды открыли огонь по митингующим сирийцам в Дейр-эз-Зоре. САА перебросила подкрепление на северо-запад Хамы. Турция направила военный конвой на юг Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили осуществлять боевые вылеты в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили отряды NDF****** к границе с Ираком в Дейр-эз-Зоре; обстреливали позиции боевиков на юге Идлиба; перебросили подкрепление на северо-запад Хамы.

«Исламское государство»1: заявило об организации взрывов в Хасаке и в Ракке.

«Ахрар Аш-Шам»: вступила в вооруженное противостояние с исламистами группировки «Лива Султан Мурад» на севере Алеппо.

Курды: обстреляли протестующих жителей в Дейр-эз-Зоре; потеряли двух бойцов после нападения членов народного ополчения к западу от Ракки; продолжили вывод отрядов из приграничных с Турцией районов; возобновили аресты сирийцев в Ракке и Хасаке.

ВС Турции: задействовали авиацию в кантоне Африн в Алеппо; направили военный конвой к городу Ариха в Идлибе.

Международная коалиция: завершила работы по модернизации базы на сирийско-турецкой границе в Хасаке.

Провинция Алеппо

Вновь вспыхнули столкновения между различными формированиями вооруженной оппозиции на севере Алеппо. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что в противостояние вступили боевики группировок «Лива Султан Мурад» и «Ахрар Аш-Шам», базирующиеся в районе города Аль-Баб. Никакой информации о последствиях развернувшихся боев все еще не поступало.

Сообщалось о разведывательных вылетах турецких ВВС над Африном. Информационный портал ANHA News передавал, что военные самолеты были замечены над районом Шерава. О результатах проведенной операции до сих пор ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

На контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях возобновились акции протеста мирного населения. Военный источник в сети Twitter (smmsyria) передавал, что митинги прошли в населенных пунктах Аль-Касра, Аль-Муизила и Аль-Эзба на востоке провинции. Демонстранты потребовали у курдов возвращения ранее изъятой у местных фермеров техники, а также осудили возросшие масштабы коррупции в рядах курдской администрации. Позднее поступила информация о том, что с целью разгона митингующих радикалы SDF начали беспорядочную стрельбу, жертвами которой стали несколько гражданских лиц.

Между тем в связи с участившимися вылазками террористов «Исламского государства» на юго-востоке провинции правительственные войска направили подкрепление в район Абу-Кемаля. Согласно данным новостного портала DeirezZor 24, к границе с Ираком прибыли отряды Национальных сил обороны (NDF). Таким образом силы САР намереваются пресечь возможные попытки проникновения джихадистов со стороны иракской провинции Аль-Анбар.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе в минувшие сутки продолжились вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил исламистов вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армии (САА). Как передавал Twitter-канал (baladinetwork), самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии продолжили осуществлять боевые вылеты в зонах контроля боевиков. Под ударом оказались военные объекты радикалов на подступах к населенным пунктам Джарджаназ, Маар-Шурин, Ат-Тамания и Ат-Тах. Между тем артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреливала оборонительные сооружения джихадистов в близлежащем с Ат-Таманией поселении Аль-Гадфа, о чем сообщал интернет-портал Step News Agency. Боевики вновь публиковали ложные сведения о потерях сил САР в живой силе и военной технике, которые, однако, не получили подтверждения.

Стало известно об отправке в регион колонны с гумпомощью от Организации Объединенных Наций (ООН). Новостной портал Masar Press Agency передавал, что в контролируемые исламистами районы прибыли 35 грузовиков. Тем не менее, как неоднократно отмечали местные активисты, продовольственные наборы, как правило, изымаются оккупантами, которые, в свою очередь, могут продать их или распределить среди своих боевиков.

Во второй половине дня стало известно о прибытии в провинцию очередного военного конвоя вооруженных сил Турции. Турецкие военные, сопровождаемые боевиками группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», направились в сторону города Ариха.

Провинция Ракка

На восточном берегу реки Евфрат в Ракке активизировалась деятельность местных племенных формирований. По информации новостного портала Baladi-News, двое патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF) были застрелены членами движения «Свободные люди», участники которого выступают против оккупации курдов и осуждают притеснения арабского населения со стороны курдской администрации. Как отмечалось, инцидент произошел поблизости от населенного пункта Ас-Сальхабия западнее Ракки.

Подконтрольные «Исламскому государству» медиапорталы заявили об организации взрыва в районе оккупированного SDF города Ат-Табка, жертвами которого стали 13 курдских бойцов.

К вечеру стало известно о новых случаях дезертирства среди курдских бойцов. Так, по информации новостного портала, два члена группировки покинули свои посты поблизости от поселения Аль-Заазу к северу от Ракки.

Провинция Хама

Агентство новостей Al Masdar News передавало, что правительственные войска начали подготовку к новому этапу военной операции на границах «Большого Идлиба». На северо-запад Хамы были переброшены подразделения Республиканской гвардии, 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА), а также отряды Национальных сил обороны****** (NDF). Отмечалось, что наступление в Хаме будет сопряжено с интенсификацией боевых действий в соседней Латакии у ключевого города Кабана, высоты вокруг которого будут задействованы в качестве плацдарма для наступления в долине Аль-Габ.

Провинция Хасака

Новый взрыв прогремел на подконтрольных курдам территориях Хасаки. Новостной портал Baladi-News передает, что сработало СВУ, установленное на мотоцикле в одном из центральных кварталов города Аш-Шаддади. О своей причастности к произошедшему заявили террористы «Исламского государства», утверждая при этом, что в результате взрыва были убиты пять курдских бойцов. В то же время курдские источники сообщили о жертвах среди мирного населения и гибели только одного члена «Демократических сил Сирии» (SDF).

Между тем один из представителей администрации курдов заявил о том, что бойцы SDF продолжают выводить свои отряды из так называемой зоны безопасности, создание которой было согласовано в ходе переговоров между представителями Турции и США. Кроме того, по данным информагентства El Wehda, были демонтированы все укрепления в районе города Рас Аль-Айн, расположенного у сирийско-турецкой границы. Напомним, буферная зона будет находиться под контролем Анкары в координации с Вашингтоном.

Поступали данные о росте масштабов принудительной мобилизации в Хасаке. Информагентство SANA News передавало, что массовые задержания состоялись в населенных пунктах Джисаа и Самихан Гарби в северо-восточной части провинции.

Стало известно о завершении работ по модернизации базы западной коалиции США вблизи города Ад-Дарбасия на границе с Турцией. Отмечалось, что на объекте были возведены тренировочный лагерь, общежития и склад для оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.