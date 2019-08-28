Санкт-Петербург, 28 августа. Проведение в рамках саммита Россия — Африка в Сочи полноценного экономического форума даст импульс развитию отношений России с целым континентом. Об этом заявил доцент Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук, эксперт по Африке Игорь Герасимов, добавив, что столь масштабного диалога между Россией и странами целого континента еще не было.

Саммит Россия — Африка пройдет в Сочи в середине октября. В рамках мероприятия фонд «Росконгресс» организует экономический форум, главной темой которого станет «Россия — Африка: раскрывая потенциал сотрудничества». Стороны обсудят взаимодействие между бизнесменами России и стран Африки, сотрудничество в области цифровизации, атомных технологий, гуманитарной и социальной сфер.

Герасимов в интервью «Экономике сегодня» подчеркнул, что столь масштабного диалога между Россией и странами целого континента еще не было.

«Мероприятие такого уровня беспрецедентно и выводит сотрудничество на качественно новую ступень. Это даст определенный импульс взаимоотношениям нашей страны со многими странами сразу. Нужно признать: Африка — континент ослабленный, там очень много проблем. Но и потенциал у него огромный, что называется, на перспективу», — отметил эксперт по Африке.

По словам Герасимова, африканский регион является экономически привлекательной зоной. Китай, к примеру, уже сейчас активно работает на континенте, повышая товарооборот и запуская совместные проекты. Наиболее приоритетной сферой для российских компаний является сельское хозяйство.

«Сложно переоценить важность развития сотрудничества России и стран Африки: это не только перспективный рынок сбыта, но и стратегически важный партнер в вопросах научно-технического сотрудничества, развития нефтегазовых проектов, агропромышленного комплекса и российской промышленной зоны», — добавил ответственный за организацию форума советник президента Антон Кобяков.

Как сообщалось ранее, ожидается, что в саммите Россия — Африка примут участие более 10 тысяч человек. При этом более трех тысяч делегатов составят представители власти и бизнеса африканских стран. Мероприятие позволит создать более благоприятные условия для развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Африки, а также позволит диверсифицировать формы и направления российско-африканского сотрудничества.

На саммите будут присутствовать президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега, председатель Африканского союза Абдель Фаттах ас-Сиси. На саммит приглашены главы всех государств Африканского континента.