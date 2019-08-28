Сирия, 28 августа. Силы международной коалиции США модернизировали военную базу в Хасаке у границы с Турцией. Курды заявили о новых вылазках в зонах контроля протурецких боевиков в Алеппо. Бойцы SDF**** покидают свои посты в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы недалеко от города Аш-Шула на западе Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в провинции Дияла в Ираке.

Курды: взяли на себя ответственность за вчерашний взрыв в городе Азаз на севере Алеппо; лишились двух бойцов, дезертировавших со своих постов в Ракке; арестовали несколько человек в районе Тель-Абьяда вблизи границы с Турцией.

Международная коалиция: завершила модернизацию военной базы на сирийско-турецкой границе в Хасаке.

Провинция Алеппо

Курды заявили о новых вылазках в контролируемых протурецкими бандгруппами районах провинции. Согласно данным новостного агентства ANF News, ссылающегося на медиапорталы формирования «Силы освобождения Африна», курдские радикалы взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля «Сирийской свободной армии»** (ССА) в городе Азаз накануне. По информации ANF News , эта вылазка привела к гибели двух и ранению девяти боевиков, тогда как ранее оппозиционные СМИ заявляли лишь о десяти пострадавших. Также курдские источники сообщают об обстреле позиций союзных Турции группировок в районе населенного пункта Мараназ из минометов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что в районе города Аш-Шула в западной части Дейр-эз-Зора состоялся очередной этап работ, направленных на уничтожение СВУ и боеприпасов, обнаруженных после освобождения данных территорий от оккупации джихадистов «Исламского государства». Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) занимались ликвидацией следов военного присутствия террористов в период с 12.00 до 14.00.

Тем временем недалеко от города Субейхан, расположенного юго-восточнее Меядина, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), не уточняя подробностей инцидента.

Провинция Ракка

Поступило сообщение о новых случаях дезертирства в рядах «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Согласно данным новостного портала Al Manar News, два члена SDF покинули свои посты в районе деревни Аль-Заазу к северу от административного центра провинции. О том, куда направились беглецы, на данный момент неизвестно. Напомним, курдские радикалы пополняют свои ряды в условиях принудительной мобилизации, ввиду чего многие их тех, кто попадает в число бойцов SDF подобным образом, стремятся как можно быстрее покинуть ряды группировки.

Тем временем, несмотря заявления о выводе войск из города Тель-Абьяд, курды продолжают проводить аресты гражданских лиц в данном районе. Так, появились сведения о том, что здесь были задержаны несколько человек.

Провинция Хасака

Стало известно о гибели одного из ранее арестованных курдами гражданских лиц. По данным новостного портала Al Manar News, молодой человек, задержанный по неизвестным причинам, скончался под пытками в одной из тюрем «Демократических сил Сирии» (SDF). Более подробные сведения о случившемся пока выясняются. Напомним, многие мирные жители оказываются под стражей SDF в рамках принудительной мобилизации. Кроме того, курды ввели уголовное наказание за уклонение от службы в рядах группировки.

Между тем силы возглавляемой США международной коалиции завершили модернизацию военной базы в районе города Ад-Дарбасия в северной части провинции. Согласно данным интернет-портала Al Khabour, на военном объекте был построен тренировочный лагерь, общежития для военных и оружейный склад. Отмечается, что база будет использоваться для пресечения любых попыток нападений со стороны Турции, что вызывает вопросы в связи с ранее достигнутым соглашением о создании «зоны безопасности» на севере САР.

Ирак

Произошел взрыв в провинции Дияла. Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что бомба сработала в населенном пункте Майя в восточной части региона, в результате чего один из местных фермеров получил ранения. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, тогда как сотрудники иракской службы безопасности приступили к расследованию инцидента. Предполагается, что ответственность за установку СВУ лежит на террористах так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Тем не менее подконтрольные группировке интернет-порталы пока не заявляли о причастности боевиков ИГ1 к случившемуся.

1 Организация запрещена на территории РФ.