Меркель и Зеленский хотят провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время

Берлин, 28 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров подчеркнули стремление провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время. Об этом рассказал официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, гражданская война на юго-востоке Украины стала одной из главных тем общения политиков. Меркель в ходе беседы также проинформировала Зеленского о дискуссии, посвященной возглавляемой им стране, на саммите «Большой семерки» в Биаррице.

По словам представителя Кабмина ФРГ, политики во время разговора заявили, что хотят провести встречу в «нормандском формате» как можно скорее.

«Канцлер и президент были едины во мнении, что нужно полностью реализовать минские соглашения», — добавил Зайберт.

Напомним, внутриукраинский конфликт начался в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации.

Тема поднимается и в рамках «нормандского формата», встречи в рамках которого проводятся и на уровне министров иностранных дел четырех стран, и на экспертном уровне. Однако украинская сторона, несмотря на все принятые документы, продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в «нормандском формате» может пройти в сентябре. Меркель подтвердила, что встреча состоится в Париже.

Тем временем Зеленский на встрече со спецпредставителем президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном выразил надежду на то, что Вашингтон присоединится к «нормандскому формату» и примет участие в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.