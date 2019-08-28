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Оглашение состава правительства Судана отложили на двое суток

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Оглашение состава правительства Судана отложили на двое суток

Хартум, 28 августа. Оглашение нового состава правительства Судана отложено на 48 часов, сообщают СМИ. Что стало причиной задержки, пока не известно.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук пока не станет объявлять имена кандидатов, которые были утверждены на министерские посты. В течение дня от него ждали окончательный список с именами тех, кто был утвержден на должности, однако он так и не был обнародован, передает телеканал Al Jazeera.

Ранее альянс «За свободу и перемены», который является основной оппозиционной силой страны, передал премьеру список из 49 кандидатов на 14 министерских должностей и 16 претендентов на кресла глав пяти специализированных советов правительства.

Напомним, в Судане был завершен процесс формирования Суверенного совета, который будет управлять государством во время переходного периода. В него вошли 11 военных и гражданских представителей.

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Источник: Al Jazeera
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