Слова бортпроводника севшего в поле Airbus A321 стали рекламным слоганом для кукурузы

Москва, 28 августа. Продавцы варенной кукурузы использовали цитату бортпроводника Airbus A321, который экстренно сел в кукурузном поле, для привлечения покупателей на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

«Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы», — именно эту фразу произнес Дмитрий Ивлицкий во время аварийной посадки самолета Airbus A321 на кукурузном поле в Жуковском.

Цитата нанесена на ярко-желтый киоск, который стоит возле одного из павильонов на авиасалоне МАКС-2019. Стоимость початка горячей кукурузы с солью составляет 200 рублей. По словам продавца, данный маркетинговый ход оказывает положительное влияние на торговлю.

«Покупатели улыбаются. Немного да (стимулирует продажи – Прим. ФАН). Люди подходят, фотографируют», — рассказал продавец.

Он также выразил надежду, что в ближайшие дни продажи кукурузы вырастут, так как с завтрашнего дня начнется массовое посещение авиасалона МАКС-2019.

Сказанная Ивлицким фраза стала интернет-мемом. Бортпроводник Airbus A321 произнес эти слова после аварийной посадки, указывая пассажирам путь для эвакуации через кукурузное поле.

Стоит отметить, что СМИ назвали аварийную посадку Airbus A321 в Жуковском «чудом в кукурузном поле». Инцидент произошел 15 августа после вылета Airbus A321 из аэропорта в Жуковском. На высоте нескольких десятков метров самолет столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, что привело к нарушению работы двигателей самолета.

Пилоты самолета приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле. Благодаря успешной посадке удалось избежать пожара, хотя самолет был с полными баками горючего.