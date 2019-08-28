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Слова бортпроводника севшего в поле Airbus A321 стали рекламным слоганом для кукурузы

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Кукурузу под слоганом «Идем правее на солнце» начали продавать на МАКС-2019 в ЖуковскомМосква, 28 августа. Продавцы варенной кукурузы использовали цитату бортпроводника Airbus A321, который экстренно сел в кукурузном поле, для привлечения покупателей на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

«Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы», — именно эту фразу произнес Дмитрий Ивлицкий во время аварийной посадки самолета Airbus A321 на кукурузном поле в Жуковском.

Цитата нанесена на ярко-желтый киоск, который стоит возле одного из павильонов на авиасалоне МАКС-2019. Стоимость початка горячей кукурузы с солью составляет 200 рублей. По словам продавца, данный маркетинговый ход оказывает положительное влияние на торговлю.

«Покупатели улыбаются. Немного да (стимулирует продажи – Прим. ФАН). Люди подходят, фотографируют», — рассказал продавец.

Он также выразил надежду, что в ближайшие дни продажи кукурузы вырастут, так как с завтрашнего дня начнется массовое посещение авиасалона МАКС-2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История, случившаяся 15 августа в кукурузном поле под Жуковским, не отпускает. Наоборот, перед МАКС она напомнила о себе с новой силой: лежащий в поле А321 распилили и начали вывозить. А на самом МАКС продавцы кукурузы решили на полную катушку использовать тн ситуативный маркетинг. Уж не знаю, насколько положительно это скажется на продажах, но внимание привлекает. #МАКС2019 #Жуковский #кукурузноеполе

Публикация от Anastasia Dagaeva (@adagaeva)

Сказанная Ивлицким фраза стала интернет-мемом. Бортпроводник Airbus A321 произнес эти слова после аварийной посадки, указывая пассажирам путь для эвакуации через кукурузное поле.

Стоит отметить, что СМИ назвали аварийную посадку Airbus A321 в Жуковском «чудом в кукурузном поле». Инцидент произошел 15 августа после вылета Airbus A321 из аэропорта в Жуковском. На высоте нескольких десятков метров самолет столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, что привело к нарушению работы двигателей самолета.

Пилоты самолета приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле. Благодаря успешной посадке удалось избежать пожара, хотя самолет был с полными баками горючего.

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Источник: РИА Новости
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