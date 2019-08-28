Малькевич призвал «Репортеров без границ» объяснить место Украины в «списке свободы СМИ»

Москва, 28 августа. В Общественной палате РФ потребовали от организации «Репортеры без границ» объяснить высокое место Украины в «списке свободы СМИ» после более чем годового ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей обратился с письмом к «Репортерам без границ». Малькевич призвал организацию предоставить методики формирования «списка свободы СМИ», который создают «Репортеры».

Нынешнее освобождение из-под стражи Вышинского Малькевич оценивает как промежуточную победу, потому что «еще ничего не решено».

«Обвинения с него до сих пор не сняты, — пояснил Малькевич. — Да, украинские силовые структуры обновляются, приходят более вменяемые люди к руководству».

Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что Вышинский больше года провел в тюрьме, и что еще множество журналистов преследовалось и преследуются на Украине, добавил глава ФЗНЦ.

«А между тем, такие конторы, как «Репортеры без границ» публикуют свои индексы, в которых Россия где-то чуть-чуть лучше, чем Ливия, Украина же приближается к светочам», — недоумевает Малькевич.

Общественник обратился к руководству организации с вопросом, о том, как формируются их «уникальные данные».

«Весь мир требовал освободить Вышинсокого, украинские власти на это не реагировали. И Украина оказалась на таком высоком месте», — констатировал он.

Малькевич заявил, что готов к открытой дискуссии с представителями «Репортеров без границ» в Москве или на любой европейской площадке. Письмо организации было отправлено 29 июля, но спустя целый месяц ответ общественник так и не получил.

«Репортеры без границ этики нравственности и морали». Они бегают, прячутся и боятся показать своих экспертов», — заключил собеседник ФАН.

Ранее стало известно об освобождении из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина.