Покидающий кабинет министров Гройсман опубликовал прощальное видео 

Киев, 28 августа. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал успехов тому, кто заменит его на этом посту, и опубликовал в соцсетях прощальное видеообращение.

На своей странице в Facebook Гройсман опубликовал запись, в которой пожелал своему преемнику «силы, терпения и удачи».

«С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну стабильной и развивающейся», — цитирует RT слова Гройсмана.

При этом политик добавил, что не закончит политическую карьеру и собирается дальше работать на благо своей страны.

«Конечно, не могу не сказать о том, что в дальнейшем будет оставаться одним из главных дел моей профессиональной жизни. Это децентрализация. Именно эта реформа уже дала возможность изменить жизнь во многих регионах страны», — говорится в обращении политика.

Внеочередные парламентские выборы состоялись на Украине 21 июля. Первое место заняла партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», второе — «Оппозиционная платформа — За жизнь», а третье — «Батькивщина». Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заняла лишь четвертую строчку.

Позднее Порошенко заявил, что в провале его партии на выборах виноват, в том числе, и Гройсман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новый премьер-министр «должен быть абсолютно профессиональным экономистом, не иметь никакого политического прошлого». По словам украинского лидера, это может не понравиться некоторым людям, идущим в парламент, поскольку они видят себя на месте нового премьера.