Звезды мирового спорта появятся в приложении с искусственным интеллектом

Санкт-Петербург, 28 августа. Приложение Champions Fitness Center с искусственным интеллектом появится в России для устройств на iOS уже к концу 2019 года.

В приложении будут видеоуроки от известных отечественных и западных спортсменов. Инструмент дополненной реальности ARKit способен распознавать движения человека, таким образом приложение сможет контролировать правильность выполнения упражнений, передает «360».