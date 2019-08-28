Звезды мирового спорта появятся в приложении с искусственным интеллектом

Санкт-Петербург, 28 августа. Приложение Champions Fitness Center с искусственным интеллектом появится в России для устройств на iOS уже к концу 2019 года.
В приложении будут видеоуроки от известных отечественных и западных спортсменов. Инструмент дополненной реальности ARKit способен распознавать движения человека, таким образом приложение сможет контролировать правильность выполнения упражнений, передает «360».
Разработку планирует спонсировать венчурный фонд Equity Algorithm, отмечает Коммерсант. Уже отсняты сотни часов контента для приложения с участием гимнаста Дениса Аблязина, синхронистки Светланы Колесниченко, пловца Артема Лобузова и других спортсменов.
Ранее сообщалось, что приложение с искусственным интеллектом FaceApp стало самым популярным в 154 странах мира в июле. Эксперты Роскачества выбрали лучшие приложения мобильных операторов на площадках Google Play и App Store.