Экс-депутат Рады подтвердил американские данные о пьянстве и вороватости бойцов ВСУ

Уничижительную характеристику дал украинским военным их американский наставник — начальник Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина (JMTG-U), подполковник армии США Роберт Трейси. В своем блоге Трейси рассказал, как отрабатывал боевую подготовку с украинскими бойцами на Яворовском полигоне под Львовом. Американский подполковник был крайне разочарован личными и боевыми качествами своих подопечных из ВСУ.

Незнание английского и нежелание его учить, отсутствие взаимовыручки и взаимопонимания, удручающая необразованность, беспробудная лень, вороватость, взяточничество и повальное пьянство — вот неполный перечень фирменных отличий украинских военных, с горечью признает высокопоставленный офицер армии США.

«Местные (украинские) солдаты очень ленивые и жадные, — пишет Трейси. — На занятиях не хотят ничего делать, откровенно саботируют любое задание, исходящее от американских инструкторов. Всегда надо быть готовым, что украинский военный может украсть и перепродать любой попавший ему на глаза предмет. Ну и — поголовное пьянство».

Комментируя боевые и личные качества украинских военных, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил «беспокойство» за будущее НАТО, которую хотят усилить «одной из сильнейших армий Европы» (напомним, так в полемическом задоре называл ВСУ экс-президент Украины Петр Порошенко).

«То, что Порошенко и его подельники называют реформированием армии, ничего общего с этим не имеет, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Во-первых, в ВСУ зашкаливает казнокрадство. Во-вторых, военные должны быть или на фронте, или в казарме. А долгое пятилетнее противостояние (в ходе гражданской войны на востоке Украины) деморализует любую армию. Вот откуда и пьянство, и наркотики, и мародерство».

По словам Олейника, патриотизм в украинской армии не в чести — туда не идут те, кто в тылу громче всех кричит «за идею».

«Те, кто идет служить в ВСУ по контракту, рассчитывают заработать, и ничего больше. Но их моральный дух очень низок. Возьмите хотя бы последние документы, которые публикует бывший депутат Рады Алексей Журавко: там целый букет, американец просто этого не видел, а то у него волосы бы встали дыбом», — говорит собеседник ФАН.

То, что Трейси написал правду, подтверждает и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, напоминает Олейник.

«Матиос говорит о примерно десяти тысячах небоевых потерь в ВСУ. Это страшно. Так что, если украинскую армию в ее теперешнем состоянии примут в Североатлантический альянс, ВСУ просто помножат НАТО на ноль. Поскольку украинские военные способны разложить любую, самую сильную армию мира», — подчеркнул Владимир Олейник.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже более пяти лет, по данным ООН он унес жизни до 13 тысяч человек.