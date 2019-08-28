Наставник «Голоса» Шнуров заявил, что матерных слов на самом деле нет

Четыре наставника популярного шоу «Голос», восьмой сезон которого скоро стартует в эфире Первого канала, рассказали о своих впечатлениях от первых дней «слепых» прослушиваний. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

В этом квартете есть один новичок — популярный российский музыкант Валерий Сюткин. И неудивительно, что в разговоре с ним была затронута тема «дедовщины» со стороны трех коллег, уже не в первый раз севших в красные кресла конкурса. Речь идет о Полине Гагариной, Константине Меладзе и Сергее Шнурове.

«Я действительно первый раз принимаю участие в этом проекте, но влился в коллектив органично. Во-первых, по возрасту это как раз я должен быть дедом (Валерию Сюткину 61 год. — Прим. ФАН). Старше не бывает. Коллеги подобрались деликатные, все с чувством юмора, но и дух конкуренции витает: все же, каждый думает прежде всего о том, как бы набрать свою команду», — отметил бывший солист группы «Браво».

Валерий Сюткин также признался, что хочет помочь конкурсантам настроиться на длинную дистанцию.

«Каждый из нас ищет стайера — человека, которого не просто хватит на одну-две песни, а того, кто станет явлением! Мне будет приятно, если я приложу к этому руку. При этом не собираюсь никого кардинально менять или переделывать, а постараюсь просто помочь людям подчеркнуть их сильные стороны и увидеть недостатки», — подчеркнул он.

Лучший наставник предыдущего, седьмого, сезона шоу «Голос» по мнению зрителей Первого канала Сергей Шнуров подчеркнул, что никогда заранее не ставить себе цель удивить кого-либо.

«Просто беру и удивляю! Вдохновение — вещь такая: его не нужно ждать, его нужно симулировать, и оно обязательно появляется. Поэтому я все время нахожусь в приподнятом настроении. Независимо от количества выпитого», — отметил он.

Многих интересует, планирует ли Сергей выбирать для участников своей будущей команды произведения из собственного репертуара, и если да, то не смущают ли его матерные слова. Шнуров ответил и на этот вопрос.

«Дело в том, что никаких матерных слов нет, — со знанием дела заявил он. — Эти слова смущают руководство канала и Государственную думу. Меня лично никакие слова не смущают».

Полина Гагарина вернулась в проект Первого канала после двухлетнего перерыва, который был связан с рождением дочери. Она поделилась впечатлениями от возвращения в «Голос».

«Приятно снова оказаться в этом прекрасном красном кресле и с выходом на сцену каждого вокалиста ждать рождения волшебной магии музыки! Когда я чувствую исходящую от сцены энергию — это фантастические ощущения. И с каждым новым участником растет азарт», — отметила Полина Гагарина.

Она также выразила надежду, что перед нынешним сезоном организаторы поменяли кресла. Дело в том, что весь женский состав наставников, который сидел в кресле из прошлых сезонов, забеременел.

«Надеюсь, эти — новые!» — подытожила Гагарина.

Константин Меладзе, в свою очередь, не исключил возможность, что кто-то из числа предстоящих конкурсантов позже пополнит составы его музыкальных проектов.

«Я всегда в поиске талантов. Например, недавно мы заключили контракт с победителем «Голос-7» Петей Захаровым. Он артист моего лейбла», — признался продюсер таких известных проектов как «ВИА Гра» и MBAND.

Поэтому он надеется открыть в предстоящем сезоне новые таланты.

«Уже по первым выступившим понятно, что этот сезон будет ничем не хуже, чем предыдущие. Одаренных ребят достаточно. Вообще жду от сезона многого, в том числе и потому, что у нас снова обновилось жюри. Мы все друг друга давно знаем, поэтому найти общий язык будет легко», — резюмировал Константин Меладзе.

Ранее Первый канал объявил имена наставников восьмого сезона «Голоса». Сюткин, который впервые присоединился к проекту, с большим воодушевлением воспринял роль наставника. Прямые эфиры с традиционным ведущим Дмитрием Нагиевым начнутся на Первом канале уже грядущей осенью.