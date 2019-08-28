Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Наставник «Голоса» Шнуров заявил, что матерных слов на самом деле нет

32
0 Оставить комментарий

Наставник «Голоса» Шнуров заявил, что матерных слов на самом деле нет

Четыре наставника популярного шоу «Голос», восьмой сезон которого скоро стартует в эфире Первого канала, рассказали о своих впечатлениях от первых дней «слепых» прослушиваний. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

Наставник «Голоса» Шнуров заявил, что матерных слов на самом деле нет

В этом квартете есть один новичок — популярный российский музыкант Валерий Сюткин. И неудивительно, что в разговоре с ним была затронута тема «дедовщины» со стороны трех коллег, уже не в первый раз севших в красные кресла конкурса. Речь идет о Полине Гагариной, Константине Меладзе и Сергее Шнурове.

«Я действительно первый раз принимаю участие в этом проекте, но влился в коллектив органично. Во-первых, по возрасту это как раз я должен быть дедом (Валерию Сюткину 61 год. — Прим. ФАН). Старше не бывает. Коллеги подобрались деликатные, все с чувством юмора, но и дух конкуренции витает: все же, каждый думает прежде всего о том, как бы набрать свою команду», — отметил бывший солист группы «Браво».

Наставник «Голоса» Шнуров заявил, что матерных слов на самом деле нет

Валерий Сюткин также признался, что хочет помочь конкурсантам настроиться на длинную дистанцию.

«Каждый из нас ищет стайера — человека, которого не просто хватит на одну-две песни, а того, кто станет явлением! Мне будет приятно, если я приложу к этому руку. При этом не собираюсь никого кардинально менять или переделывать, а постараюсь просто помочь людям подчеркнуть их сильные стороны и увидеть недостатки», — подчеркнул он.

Лучший наставник предыдущего, седьмого, сезона шоу «Голос» по мнению зрителей Первого канала Сергей Шнуров подчеркнул, что никогда заранее не ставить себе цель удивить кого-либо.

Наставник «Голоса» Шнуров заявил, что матерных слов на самом деле нет

«Просто беру и удивляю! Вдохновение — вещь такая: его не нужно ждать, его нужно симулировать, и оно обязательно появляется. Поэтому я все время нахожусь в приподнятом настроении. Независимо от количества выпитого», — отметил он.

Многих интересует, планирует ли Сергей выбирать для участников своей будущей команды произведения из собственного репертуара, и если да, то не смущают ли его матерные слова. Шнуров ответил и на этот вопрос.

«Дело в том, что никаких матерных слов нет, — со знанием дела заявил он. — Эти слова смущают руководство канала и Государственную думу. Меня лично никакие слова не смущают».

Полина Гагарина вернулась в проект Первого канала после двухлетнего перерыва, который был связан с рождением дочери. Она поделилась впечатлениями от возвращения в «Голос».

Наставник «Голоса» Шнуров заявил, что матерных слов на самом деле нет

«Приятно снова оказаться в этом прекрасном красном кресле и с выходом на сцену каждого вокалиста ждать рождения волшебной магии музыки! Когда я чувствую исходящую от сцены энергию — это фантастические ощущения. И с каждым новым участником растет азарт», — отметила Полина Гагарина.

Она также выразила надежду, что перед нынешним сезоном организаторы поменяли кресла. Дело в том, что весь женский состав наставников, который сидел в кресле из прошлых сезонов, забеременел.

«Надеюсь, эти — новые!» — подытожила Гагарина.

Константин Меладзе, в свою очередь, не исключил возможность, что кто-то из числа предстоящих конкурсантов позже пополнит составы его музыкальных проектов.

Наставник «Голоса» Шнуров заявил, что матерных слов на самом деле нет

«Я всегда в поиске талантов. Например, недавно мы заключили контракт с победителем «Голос-7» Петей Захаровым. Он артист моего лейбла», — признался продюсер таких известных проектов как «ВИА Гра» и MBAND.

Поэтому он надеется открыть в предстоящем сезоне новые таланты.

«Уже по первым выступившим понятно, что этот сезон будет ничем не хуже, чем предыдущие. Одаренных ребят достаточно. Вообще жду от сезона многого, в том числе и потому, что у нас снова обновилось жюри. Мы все друг друга давно знаем, поэтому найти общий язык будет легко», — резюмировал Константин Меладзе.

Ранее Первый канал объявил имена наставников восьмого сезона «Голоса». Сюткин, который впервые присоединился к проекту, с большим воодушевлением воспринял роль наставника. Прямые эфиры с традиционным ведущим Дмитрием Нагиевым начнутся на Первом канале уже грядущей осенью.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров