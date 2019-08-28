Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

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Москва, 28 августа. Курс доллара может составить 65,8 рубля к концу 2019 года. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2019–2024 годы.

В ведомстве прогнозируют, что к концу 2019 года доллар будет стоить 65,8 рубля, а в 2024 году — 67,6 рубля. В консервативном варианте прогноза курс доллара на конец 2024 года составит 70,5 рубля, передает НСН.

В соответствии с прогнозом МЭР, в 2020 году американская валюта будет оцениваться в 65,6 рубля. В 2021 году ее курс составит 66,2 рубля, в конце 2022 года — 66,6 рубля. В 2023 году, по прогнозу, доллар будет торговаться на уровне 67 рублей.

Ранее СМИ сообщили, что 15 августа девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли около 18 миллиардов долларов. По данным прессы, финансовый провал связан с падением американских фондовых индексов.