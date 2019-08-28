Рудковскую в дорогом наряде сравнили с колорадским жуком

Сочи, 28 августа. Подписчики раскритиковали дорогой наряд музыкального продюсера Яны Рудковской, который она выбрала для фестиваля «Новая волна» в Сочи. Пользователи Сети заявили, что телеведущей срочно нужен хороший стилист.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко опубликовала в социальной сети Instagram видео, на кадрах которого она позирует в наряде Ellie Saab в лучах прожекторов. Образ продюсера оценили далеко не все подписчики, многие из которых сравнили знаменитость с колорадским жуком.

По их мнению, Рудковская крайне неудачно выбирает наряды, в которых зачастую выглядит нелепо.

«Мне почему-то вспомнилась зеленая жаба из сказки», — написала olena1287.

«Напоминает костюм пажа», — высказалась klavochkaa.

«Колорадский жук», — заявила anastasia_zxzxzx.

Однако негативно к образу телеведущей отнеслись не все. Некоторые подписчики восхитились уверенностью 44-летней Рудковской, которая смело надевает короткие наряды.

«Многим бы так в 18 выглядеть», — констатировала elia2019_.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда известного музыкального продюсера критикуют в Сети. Ранее под фотографией Рудковской из Монако, на которой она позирует с подругой Натальей Якимчук в мини-платьях, подписчики предположили, что она специально вытянула ноги с помощью «Фотошопа», чтобы казаться красивее на снимке.

Известный блогер Лена Миро и вовсе заявила, что Рудковская тратит большие деньги на салоны красоты, однако это не помогает ей скрыть «следы алкоголизма» на лице. Также она напомнила, что на внешность негативно влияют недостаток сна и отсутствие прогулок.