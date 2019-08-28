СК РФ проверит орловский дом для престарелых, где оставили инвалида на полу

Орел, 28 августа. Следователи проверят расположенный в Орловской области Болховский дом-интернат для престарелых, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Поводом для проверки послужили сообщения СМИ о грубом обращении с пожилыми людьми. Пресса опубликовала кадры, на которых видно, как инвалид лежит на полу, пока в его палате проводится дезинфекция от тараканов.

«Инициировано производство доследственной проверки о нарушении социальных прав мужчины-инвалида в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов Орловской области», — говорится в сообщении.

Как передает телеканал 360, на ситуацию уже успели отреагировать орловские власти. Областная администрация также направила своих людей с инспекцией в Болховский дом-интернат. Специалисты намерены побеседовать с руководством и персоналом заведения, а также посмотреть записи с видеокамер.

По информации портала «Ридус», это не первый подобный случай, связанный с Болховским интернатом. На заведение уже давно идут жалобы от родственников постояльцев. Кроме того, интернат был замешан в коррупционном скандале. В 2018 году там было выявлено хищение 2 млн рублей.