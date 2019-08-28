Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на фестивале «Новая волна» в Сочи

Сочи, 28 августа. Российской телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо во время посещения ресторана в Сочи.

Кудрявцевой стало плохо во время вечеринки по случаю дня рождения телеведущего Андрея Разыграева. По словам очевидцев, во время празднования Кудрявцева внезапно побледнела и начала терять сознание. После этого телеведущей вызвали скорую помощь. По мнению друзей телеведущей, что причиной недомогания стал резкий скачок давления, который был вызван жаркой погодой. До прибытия медиков Кудрявцеву опекал генеральный директор телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров. Позднее Кудрявцева назвала его своим «спасителем».

Благодаря консультации медиков состояние телеведущей улучшилось. В этот же вечер Кудрявцева смогла выйти на сцену международного конкурса «Новая волна», который в эти дни проходит в Сочи.

Стоит отметить, что Лера Кудрявцева является бессменной ведущей конкурса «Новая волна» с момента его основания. Даже в 2018 году Кудрявцева отправилась на «Новую волну» в Сочи через три недели после родов. В июле 2019 года Кудрявцева призналась, что не может избавиться от психоза, который вызван сильными переживаниями за свою маленькую дочку.

В апреле 2019 года Кудрявцева сообщила, что стала жертвой карманников у Букингемского дворца в центре Лондона. У телеведущей украли кошелек, в котором лежали банковские карты и наличные деньги. При этом злоумышленники успели снять все деньги с банковских карт.