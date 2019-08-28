США открыли отдел по делам Венесуэлы в поддержку Гуайдо

Вашингтон, 28 августа. Госдепартамент США объявил об открытии в американском посольстве в Колумбии временного «дипломатического офиса» — отдела по делам Венесуэлы, который будет оказывать поддержку самопровозглашенному президенту Боливарианской Республики Хуану Гуайдо.

Как сообщает пресс-служба Госдепа, отдел по делам Венесуэлы (VAU) открывается под руководством временного поверенного в делах США в Венесуэле Джеймса Стори. VAU является временным дипломатическим офисом правительства США в Венесуэле, и будет находится в американском посольстве в Боготе (Колумбия).

В релизе внешнеполитического ведомства уточняется, что VAU будет взаимодействовать «с правительством временного президента Хуана Гуайдо, демократически избранным Национальным собранием, гражданским обществом Венесуэлы и народом Венесуэлы».

«Соединенные Штаты поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, Национальное собрание и народ Венесуэлы, которые стремятся восстановить свою демократию», — говорится в сообщении.

Напомним, в Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Николаса Мадуро. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и 19 стран Европы.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Отметим, что западная пресса активно поддерживает Гуайдо. В том числе СМИ не брезгуют использовать в своей работе и откровенно лживые сообещние. Так, в январе 2019 года американские журналисты, со ссылкой на венесуэльскую оппозицию, заявили, что российская авиакомпания якобы вывозит некое «золото Мадуро» за границу, в другом случае агентство Reuters распространило фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы прибыла в Каракас. На поверку оба сообщения оказались вбросами, которые опровергли представители Каракаса и МИД России, а также СМИ, в том числе и те, что изначально распространяли эти фейки.

Вашингтон тем не менее продолжает оказывать давление на Венесуэлу. Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп предлагал своим советникам обсудить введение морской блокады Венесуэлы. По данным источников, глава США предлагал разместить корабли американского флота вдоль венесуэльских берегов, чтобы остановить доставку товаров в страну.

Помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Каркас, пока Мадуро не уйдет в отставку.