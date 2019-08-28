Неизвестные пытались подкупить сотрудницу УИК для вброса о фальсификациях на выборах

Неизвестные в Петербурге пытались подкупить сотрудницу участковой избирательной комиссии для создания фейка о главе региона Александре Беглове. Об этом сообщает телеграм-канал «Шавки Красовского».

Источник телеграмм-канала в правоохранительных органах передал фотографии полученного сотрудниками ОМВД Петродворцового района заявления и талон-уведомление о регистрации обращения.

Сотрудники районного ОМВД зарегистрировали факт сообщения о преступления КУСП-11334 от 28.08 2019 года. В своем заявлении работница УИК сообщила о встрече с неизвестными ей молодыми людьми, которые предложили за денежное вознаграждение рассказать под запись на диктофон о фальсификациях на ее избирательном участке. Требованием неизвестных стало устное подтверждение ложной информации об обращении представителей Закса с целью фальсификации голосов в пользу главы региона Александра Беглова.

Однако работница УИК тоже оказалась не так проста, поэтому во время беседы включила свой диктофон, находящийся в сумочке. Она уверяет, что все переговоры были отчетливо записаны. Произведя запись, сотрудница УИК отказалась и спешно ушла. Аудиозапись, как и само записывающее устройство, были переданы сотрудникам ОМВД совместно с поданным заявлением.

В последние дни количество фейковых новостей об известных политиках серьезно увеличилось. Это связано с попытками представителей оппозиции очернить представителей власти перед Единым днем голосования 8 сентября. Напомним, на днях в Петербурге была обнаружена подпольная «фабрика компромата» Навального, которая финансировалась и координировалась медиа «Проект».

Очевидно, что оппозиционные деятели в преддверии выборов 8 сентября решили действовать грязно. Подкуп сотрудников избирательных комиссий является лишь одним звеном большой цепи информационного воздействия представителей либерального движения на предстоящие выборы. Своими неудачными попытками очернить политиков дешевыми вбросами Навальный и Ходорковский лишний раз вызовут к себе негатив общественности.

Напомним, кандидатами на пост губернатора Северной столицы являются, кроме самовыдвиженца Александра Беглова, Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ).