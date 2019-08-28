В Киеве арестовали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву

Киев, 28 августа. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшей главе министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой в виде заключения под арест. Об этом стало известно на заседании суда.

У находящейся под стражей Богатыревой есть право выйти под залог в размере 6 млн грн. Экс-министр юстиции Елена Лукаш рассказала, что залог за бывшего украинского министра внесет депутат Вадим Новинский. Как сообщает 112.UA, Богатырева взята под стражу на 60 дней.

Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего министра здравоохранения в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Известно, что генпрокуратура еще в 2014 году стала подозревать, что Богатырева совершает противозаконные действия с бюджетом, однако начать заочное расследование не получилось, так как оно было отменено в связи блокированием ее розыска по каналам Интерпола.

В результате добиться у суда повторного разрешения на начало заочного расследования в отношении Богатыревой генпрокуратуре удалось в ноябре 2016 года.

В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам генпрокуратуры Украины об избрании экс-министру министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Богатырева была задержана в киевском аэропорту «Жуляны» 27 августа. Экс-министра здравоохраения Украины задержали, когда она возвращалась в украинскую столицу после почти пятилетнего отсутствия в стране.