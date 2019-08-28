Добровольская назвала причину развода с Ефремовым

Москва, 28 августа. Народная артистка РФ Евгения Добровольская в эфире ток-шоу «Судьба человека» опровергла домыслы о том, что причиной ее развода с Михиалом Ефремовым стали измены.

Брак артистов продлился семь лет, в 1997 году звездная пара рассталась. Многие посчитали, что причиной разрыва стали измены — якобы у актера, для которого этот брак стал третьим, начался роман с артисткой Ксенией Качалиной. Однако Добровольская в разговоре с Борисом Корчевниковым опровергла эти слухи.

Отметила также актриса, что Ефремов в браке с ней не злоупотреблял алкоголем, как посчитали некоторые.

«Мы просто устали друг от друга. Измен не было, мы просто расстались. У нас была договоренность, что мы не изменяем, иначе нет смысла», – назвала она причину развода.

По словам Добровольской, то, что пара за годы брака не нажила совместное имущество, сыграло им на руку. Процесс расставания, как рассказала артистка, был более-менее безболезненным. Супруги съехали со съемной квартиры, после чего их пути разошлись.

«Он взял 100 долларов, а я машину «Ниву», и мы разъехались», – вспомнила Добровольская.

Напомним, в июне скончалась мать Ефремова — народная артистка РСФСР Алла Покровская. Как рассказал сам актер, педагог Школы-студии МХАТ и профессор в последнее время тяжело болела — она боролась сразу с несколькими недугами. Покровской требовалось переливание крови, которое медики не могли сделать из-за болезни печени.