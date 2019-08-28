Эксперт пояснил, как дипломатия Шойгу по ДРСМД и СНВ остановит гонку вооружений

Министр обороны Сергей Шойгу демонстрирует готовность России к предметным переговорам с НАТО по поводу соглашений, которые бы остановили гонку вооружений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Отношения России и НАТО

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по телефону обсудил с председателем военного комитета Североатлантического альянса, главным маршалом авиации Стюартом Пичем вопросы российско-натовских отношений. Об этом сообщили в среду в министерстве обороны России.

«В ходе переговоров сторонами обсуждены актуальные вопросы российско-натовских отношений», — говорится в релизе.

Другие детали телефонного разговора не приводятся.

Как отметил Евгений Валяев, контакты меду Генштабом ВС РФ и военным комитетом НАТО — это хороший сигнал, который указывает на то, что обе стороны готовы обсуждать будущие форматы по ограничению вооружений.

«Хотя 2 августа прекратил свое действие ДРСМД, а в скором будущем не будет продлен и формат СНВ, остаются надежды, что Москва и Вашингтон стремятся к формированию новых многосторонних форматов по ограничению вооружений, куда могли бы быть включены и другие ведущие мировые игроки», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, изначально, когда речь шла об окончании действий ДРСМД и СНВ, существовало предположение, что это выгодно обеим сторонам. Эти форматы уже давно потеряли свою актуальность, ведь они накладывали ограничения только на США и Россию. Другие страны — в первую очередь Китай — не подпадали под действие таких соглашений. Валяев обратил внимание, что настроения НАТО и США по этому направлению могут немного отличаться.

«Если европейскому блоку Североатлантического альянса скорее выгодно подписание нового соглашения по контролю за вооружениями, то президенту США Дональду Трампу необходимо какое-то время существования без подобных форматов, так как это отвечает интересам американской военно-промышленной элиты, поддержка которой важна для Трампа перед будущей избирательной кампанией», — пояснил Евгений Валяев.

Дипломатия Шойгу

Политолог спрогнозировал, что контакты между Москвой, Вашингтоном и НАТО по этому вопросу не будут прекращаться, но никаких соглашений не подпишут, как минимум, до новых президентских выборов в США. За это время, считает эксперт, обеим сторонам стоит понять, какой формат будущих соглашений будет их устраивать, чтобы предложить соглашение на рассмотрение и другим странам.

«Форматы ДРСМД и СНВ между США и Россией подошли к своему концу и уже не несут какой-то стратегической важности для сторон, но любые соглашения, которые говорят о мире и разоружении, пусть они и фиктивные — это намного лучше, чем когда их нет вообще. Поэтому мировая безопасность в любом случае потеряла от разрыва этих форматов. Очень хотелось бы, чтобы временной отрезок, когда основные мировые игроки вырабатывают новые правила мировой безопасности, закончился как можно скорее», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что успешная реализация формата ОЗХО показала, что соглашение, заключенное между большим количеством стран, имеет более долгосрочные перспективы, нежели соглашение между двумя-тремя сторонами. «Формат ОЗХО по ракетам средней и малой дальности», «формат ОЗХО по сдерживанию ядерных потенциалов» — тот итог, к которому может прийти международное сообщество, если будет настроено на дипломатию» — сказал аналитик.

«Разговор между Валерием Герасимовым и Стюартом Пичем показывает, что страны готовы к дипломатическим контактам. Эти контакты совсем не отвечают настроениям «военных партий» в США и России, представители которых, нагнетая обстановку, стремятся к развертыванию новой гонки вооружений. Дипломатия на уровне военных показывает, что министр обороны России Сергей Шойгу от лица России готов к предметным переговорам по обсуждению соглашений, которые бы остановили гонку вооружений», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, конструктивные контакты между военными США и России приводили к формированию кейсов по успешному сотрудничеству между сторонами. Один из них, когда Сергей Шойгу обратился к американскому военному руководству с сообщением, которое проливало свет на контрабанду углеводородного сырья за пределы Сирии с подконтрольных американцам районов Заевфратья. Тогда Дональд Трамп прореагировал рядом кадровых перестановок.

«Россия не стремится к гонке вооружений, ведь она нам просто невыгодна, в первую очередь, по экономическим причинам. За прошедшие 6-7 лет Россия уже произвела перевооружение своей армии. Основные траты остались позади, поэтому военный бюджет России в последние годы начал даже снижаться. Это важный сигнал для НАТО и США, что Россия не стремится к гонке вооружений, теперь шаг за ними», — заключил Евгений Валяев.

Ранее подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С».