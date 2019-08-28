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Британские ученые нашли новое полезное свойство красного вина

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Британские ученые нашли новое полезное свойство красного вина

Лондон, 28 августа. Группа ученых из Великобритании и Бельгии установила, что красное вино может препятствовать развитию ожирения. Для этого они провели эксперимент, в котором участвовали почти 3 тыс. человек.

Исследователи давали подопытным красное и белое вино, пиво, сидр и другой алкоголь, а потом изучали его воздействие на организм. Ученые пришли к выводу, что в вине содержится много полифенолов — химических веществ, которые очищают организм и служат питательной средой для микроорганизмов.

«Уже давно известно о необъяснимой пользе красного вина для сердца, однако это исследование показывает, что его умеренное потребление связано с более разнообразной и здоровой микрофлорой кишечника», — полагает доктор Кэролайн Ле Рой.

Она отметила, что красное вино препятствует образованию лишнего веса и снижает уровень холестерина. Положительного эффекта можно добиться, если употреблять этот напиток один раз в две недели.

Ранее эксперты Роскачества дали несколько советов, которые помогут выбрать хорошее красное вино. По словам специалистов, лучше брать вина из российских сортов винограда, обращать внимание на производителя и смотреть на год производства. Правило «чем старше вино, тем оно лучше» работает только в отношении дорогих напитков. Обычное вино нельзя долго хранить — его следует выпивать через год-два после выпуска.

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Источник: Королевский колледж Лондона
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