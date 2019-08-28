Донбасс сегодня: нацгвардейцы расстреляли жителя Мариуполя, офицер ВСУ избил комбата

Донбасс, 28 августа. Украинские войска продолжают бить по ДНР из минометов и танков, под ударами жилые дома. Бойцы нацгвардии расстреляли мирного жителя за отказ платить дань. Офицерская драка в ВСУ привела к дезертирству. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины в минувшие сутки применили танки при обстреле села Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики. Танкисты ВСУ выпустили по населенному пункту 20 снарядов. По уточненным данным повреждения получили четыре дома, в один из них было прямое попадание.

Всего за минувшие сутки украинские вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня — шесть раз в ДНР, один обстрел зафиксирован в Луганской Народной Республике. Кроме танков, украинские силовики применили на мариупольском направлении тяжелые 120-мм минометы и стрелковое оружие.

ВСУ минируют Счастье

Луганская Народная милиция сообщает о хаотичном минировании киевскими силовиками местности в районе города Счастье, который находится в нескольких километрах к северу от Луганска. Минно-взрывные заграждения устанавливают военнослужащие 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По «старой доброй традиции» бойцы ВСУ не заморачиваются насчет установки предупреждающих табличек о минной опасности и не составляют карты минных полей, что может повлечь за собой жертвы, как среди самих украинских военных, так и среди местного населения.

В это же время, напомним, недалеко от Счастья — в Станице Луганской — происходит разминирование участка разведения сил и средств для последующего восстановления моста через реку Северский Донец. Видимо, украинские десантники таким образом пытаются «компенсировать» появление не заминированного участка.

Командир роты ВСУ избил своего комбата

Курьезный случай произошел в той же 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ во время празднования Дня независимости Украины, сообщает военный спикер ЛНР Иван Филипоненко. Между офицерами бригады произошел конфликт, в ходе которого командир десантно-штурмовой роты капитан Евтушенко избил своего командира батальона. После этого Евтушенко скрылся из расположения соединения. Как отмечает Филипоненко со ссылкой на показания очевидцев конфликта, сбежавший офицер по сей день не вернулся в расположение части.

Нацгвардейцы расстреляли автомобиль жителя Мариуполя

Украинские СМИ во вторник сообщили об инциденте на украинском блокпосту на въезде в Мариуполь Донецкой области. По данным СМИ, гражданский мужчина, ехавший на машине я в сторону города, отказался выполнить требования дежуривших на блокпосту военнослужащих национальной гвардии. Мирный житель попытался скрыться на автомобиле.

Как сообщают украинские журналисты, такое поведение «вынудило» нацгвардейцев применить оружие и выстрелить по колесам машины. В итоге, по данным киевских изданий, нарушитель был задержан и «получил незначительные травмы».

Позже появилась информация управления Народной милиции ДНР, полностью опровергающая украинскую версию. По сведениям дончан, в жителя Мариуполя Кулиненко А. В. выстрелили за то, что тот отказался платить дань за проезд через блокпост, что, в принципе, обычное дело на украинских пунктах пропуска. Полученные ранения привели к тяжким увечьям, сообщают военные республики, в то время, как украинские СМИ сообщают лишь о «незначительных травмах» пострадавшего.