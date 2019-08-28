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Пушков назвал условия для возвращения России в G8

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Пушков назвал условия для возвращения России в G8Москва, 28 августа. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал условия для возвращения России в G8.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет работать над вопросом возвращения России в G8. Позднее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что «уход» России из Крыма должен стать главным условием для возвращения Москвы к формату G8.

«Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в «восьмерку». Но в Вашингтоне должны понимать: никакие «условия» типа отказа от Крыма и тому подобного в духе требований Волкера Россия не примет», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Сенатор также добавил, что отсутствие каких-либо требований для восстановления формата G8 является главным условием России в данном вопросе.

 

Напомним, 26 августа глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7, который состоится в 2020 году в США. Он также добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о восстановлении G8 с участием России.

Трамп подчеркнул, что возвращение России в G8 является необходимым, так как многие вопросы невозможно решить без участия Москвы. При этом президент Франции Эммануэль Макрон выступил с аналогичным предложением.

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Источник: SM-News
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