Курящая Соболь попала на видео, опровергнув версию о своей беременности

Москва, 28 августа. Юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь застали курящей в одном из скверов Москвы. При этом, по информации ряда СМИ, протеже скандального блогера Алексея Навального находится на третьем месяце беременности.

Один из жителей Москвы снял видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как Соболь идет в сквер, садится на скамейку и раскуривает сигарету. Как пишет Nation News, подобное поведение юриста «ФБК» может опровергать версию о ее беременности. Кроме того, это делает возможным предположение, что она намеренно запустила слух о своем «интересном положении».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на сообщения telegram-каналов сообщил, что Любовь Соболь прекратила голодовку из-за беременности, срок которой составляет уже восемь недель. Журналисты предположили, что этот вброс мог быть намеренным. С его помощью юрист «ФБК» могла попытаться заполучить сочувствие к своей персоне, заручиться поддержкой горожан и защититься от нападок в свой адрес. По некоторым версиям, беременность могла быть выгодной Соболь, чтобы избежать тюремного заключения. Также выдвигались предположения, что юрист «ФБК» могла знать о том, что носит ребенка, и сознательно пойти на голодовку, руководствуясь своими политическими амбициями.

Издание обращает внимание и на тот факт, что у Любови Соболь уже есть пятилетняя дочь. Это значит, что она не могла не знать о рисках, которые за собой влечет курение во время беременности. Вредная привычка может спровоцировать ряд осложнений. Например, привести к кислородному голоданию плода, а в худшем случае — к самопроизвольному выкидышу.

Ранее СМИ сообщали, что Любовь Соболь избила пятилетнюю дочь. Напомним, Мосгоризбирком отказал юристу «ФБК» в регистрации кандидатом в депутаты столичной думы. Причиной решения МГИК стала большая доля недействительных подписей, которые обнаружили в ее подписных листах. В июне столичная полиция обнаружила «цех» по подделке подписей, где «рисовали» автографы в поддержку Соболь. Среди «брака» были обнаружены случаи фальсификации подписей избирателей, а также — факты использования «автографов» мертвецов.

За организацию нелегальных массовых мероприятий Соболь привлекли к административной ответственности. Суд наложил на нее несколько штрафов. 12 августа Троицкий суд Москвы оштрафовал юриста «ФБК» на 300 тысяч рублей. На сегодняшний день она должна выплатить 930 тысяч рублей штрафа.