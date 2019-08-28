Политолог рассказал, как второй срок Трампа может стать угрозой всему миру

Москва, 28 августа. Переизбрание действующего президента США Дональда Трампа на второй срок может стать угрозой безопасности всего мира. Об этом на круглом столе «Политический ландшафт-2019 в разрезе регионов мира: исследования и аналитика» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам политолога, последние 100 лет американской истории показывают, что действующему главе Белого дома проще выиграть, чем проиграть выборы на второй президентский срок. Так, за это время было лишь два исключения из этого правила.

Что касается действующего главы Соединенных Штатов, то Трамп, по мнению Ткаченко, пользуется достаточной популярностью среди граждан страны.

«Трамп нашел свой стиль общения, который нравится американцам. Американцы при прочих равных ценят президента, который за них готов порвать рубашку», — отметил политолог.

При этом Трамп был первым американским несистемным политиком. Это негативно влияет на его окружение, считает политолог.

«Проблем здесь несколько. Это и слабый кадровый резерв, и бесцветность политиков его команды, и короткая «скамейка запасных», — констатировал Ткаченко.

Из факторов, негативно влияющих на рейтинг Трампа, эксперт указал в первую очередь экономические и социальные проблемы.

«Фондовый рынок никогда не был в таком блестящем состоянии, как сегодня. Однако при этом не растут доходы у значительной части населения. Средний класс сокращается. Это серьезно давит на популярность Трампа», — рассказал Ткаченко.

Переизбрание на второй срок Трампа пагубно отразится не только на США, но и на ситуации во всем мире, считает профессор СПбГУ. Дело в том, что США могут начать активный конфликт с КНР.

«Если Трамп будет переизбран, это будет плохо для всей планеты. Хотелось бы, чтобы экономический взлет Китая и падение США не привело к конфликту между ними, — выразил надежду эксперт. — А Трамп не тот человек, который сможет избежать этой ловушки».

Ранее агрессивная политика Вашингтона подверглась критике со стороны российского министерства иностранных дел. Так, в ведомстве призывали США отказаться от односторонних санкционных мер в отношении Венесуэлы для улучшения гуманитарной ситуации.