Жена 79-летнего Виторгана поделилась эмоциями после рождения второго ребенка

Москва, 28 августа. Народный артист России 79-летний Эммануил Виторган снова стал папой, об этом он сообщил в Instagram.

В 2018 году супруга Виторгана Ирина Млодик стала мамой в первый раз. У пары родилась дочь Этель. В этом году в их семье еще одно пополнение — дочь Клара.

«Доченька Кларочка — в честь моей мамы», — написал Эммануил Виторган в соцсетях.

Точную дату рождения второй дочери родители держат в секрете. Вероятно, что пара воспользовалась помощью суррогатной матери. В этом году Ирине Млодик исполнилось 57 лет.

Хотя ранее супруга Виторгана заявляла, что сама выносила и родила ребенка, пишет KP.Ru. Она говорила, что ранее из-за некоторых проблем со здоровьем откладывала материнство.

Млодик отказалась комментировать, когда вторая дочь появилась на свет. Она сказала, что сейчас ей постоянно звонят и поздравляют. И это «сумасшедший дом».

Для актера Эммануила Виторгана дочь Клара — четвертый ребенок, у него уже есть внуки и правнуки. Один из звездных детей Виторгана — Максим недавно развелся с журналисткой Ксенией Собчак, с которой у него есть общий сын Платон.

Ранее известный блогер Лена Миро раскритиковала Эммануила Виторгана за то, что он снова стал отцом. По ее мнению, после 40 лет у мужчин сильно меняется генетический материал.