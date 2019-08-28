Семенченко заявил, что Порошенко мог прорвать Иловайский котел, если бы захотел

Киев, 28 августа. Бывший президент и главнокомандующий Украины Петр Порошенко мог прорвать Иловайский котел и спасти украинские войска, но не хотел. Об этом в среду заявил бывший командир украинского батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

По его словам, у Киева было три дня на то, чтобы спасти ситуацию. Можно было вывести войска из Иловайска, дать им задачу пробиваться в другую сторону или же прислать подкрепление. Вместо этого Порошенко предпочел командовать парадом в Киеве.

«Военных было достаточно в стране, более 150 тысяч, но они занимались парадом в Киеве. Да, кольца было три, но эти кольца можно было пробить даже в последний день», — рассказал Семенченко агентству «Харьков».

Бывший комбат отметил, что ситуация усугублялась тем, что солдаты остались без руководства. Многие командиры были убиты, другие — ранены. Если бы украинские войска не потеряли управление, можно было бы перейти в наступление, уверен военный. Но в итоге все вышло иначе — два дня украинские силовики находились в окружении, а затем сдались.

Политолог Александр Зимовский считает, что Иловайский котел сломал украинскую армию и саму идею, что она может воевать на современном уроне. Он отметил, что психологический удар был настолько мощным, что Киеву сразу же пришлось идти на мировую. Таким образом был положен конец активной фазе гражданской войны на Украине.

Украинские правоохранительные органы инициировали несколько расследований иловайских событий, однако они так ни к чему и не привели. Верховный комиссар ООН выразил недоумение в связи с тем, что ни в одном из расследований не рассматривает преступления, которые совершили украинские силовики в отношении жителей Донбасса.