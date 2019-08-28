Зачем смоленская пенсионерка сочиняет фейки про Россию

Пенсионерка Людмила Филатова, проживающая в Смоленске, распространяет лживую информацию про Россию уже несколько лет, но самая удачная ее ложь «выстрелила» совсем недавно — 13 августа 2019 года.

Тогда Филатова разместила у себя в Facebook следующую запись.

«В Алданском районе Якутии задержан опасный нарушитель, который без разрешительных документов собрал два ведра голубики (около 16 литров ягод), чем нанес ущерб государству в размере 13 тысяч 860 рублей.

Теперь злоумышленнику грозит штраф и клеймо нарушителя.

Негодяю объяснили, какие документы нужно иметь для сбора ягод:

1) Лицензия на сбор свыше пяти литров ягодной продукции;

2) Платежку об оплате государственной пошлины в размере 350 рублей;

3) Маршрутный лист;

4) Справку о вакцинации от клещей.

Причем сбор можно осуществлять только в периоды, разрешенные региональными властями».

Запись в качестве доказательства сопровождалась фотографией, на которой была видна телега, две женщины с корзинками грибов и двое мужчин в форме.

Эта запись собрала пять тысяч просмотров на страничке Филатовой и 60 комментариев. Сама пенсионерка добавила к своей записи вот такие комментарии.

«Это адский труд! Дойти до леса пЕхом. Много часов по ягодке собирать. Не заблудиться… — и нарваться на этих мордоворотов - бездельников!… твари поганые!… ягодниц жалко очень; не от хорошей жизни в лес пошли», — пишет она.

Сквозили в комментарии к посту и такие высказывания.

«Чем быстрей население поймет — тем быстрей это закончится. Надо просто ВЫХОДИТЬ. Массово. Регулярно. По всей стране. Вертухаев в Москву согнали со всей центральной части России и с Урала. На ВСЮ страну их НЕ хватит», — пишет автор, призывая россиян выходить на незаконные митинги.

Комментарии пользователей были наполнены аналогичным гневом в адрес российских властей.

Впрочем, намного больше эта запись собрала в русофобских СМИ и площадках: свыше 14800 раз она была дословно процитирована не слишком требовательными журналистами. В комментариях к этим рерайтам пользователи тоже проклинали российскую власть за жестокость и ненависть к собирателям грибов и ягод

Однако когда журналисты ФАН попробовали проверить указанную Филатовой информацию, оказалось, что она вся выдумана до последнего слова.

Во-первых, ни в республиканской прокуратуре Якутии, ни в природоохранной прокуратуре, ни в местных судах не нашлось никаких упоминаний о задержании собирателей ягод и грибов. Таких событий просто не было.

Понятно, почему Филатова придумала назвать Якутию — чтобы усложнить возможную проверку ее фейка. Но мы дозвонились до всех упомянутых государственных структур, сотрудники которых обязаны были бы знать о подобном инциденте. Ответ всюду — инцидента не было.

Во-вторых, фотография, которую приложила Филатова в качестве доказательства своего фейка, была опубликована украинским интернет-порталом «Новости Полтавы» семь лет назад, в сентябре 2012 года. В заметке, которую иллюстрировало данное фото, сообщалось о том, что местные спасательные службы предупреждают грибников об опасности отравления ядовитыми грибами. Название заметки: «Полтавские спасатели рассказали, каким приметам грибам не стоит доверять».

В-третьих, в ходе сбора ягод и грибов для личных нужд в России не требуется вообще никаких разрешений, а тем более, указанных лживой пенсионеркой документов: «Лицензия на сбор свыше пяти литров ягодной продукции»; платежку об оплате государственной пошлины в размере 350 рублей; маршрутный лист; справку о вакцинации от клещей.

Что касается коммерческого сбора грибов и ягод, а также экспорта этой продукции, то законодательное регулирование отрасли только намечается. В июле 2019 года на портале нормативно-правовых актов появилось постановление правительства РФ о передаче контроля за дикорастущими ягодами, грибами, лекарственными растениями и орехами в ведение Минсельхоза РФ. При этом пресс-служба ведомства заявила, что сбор грибов и ягод в России не намерены ограничивать или запрещать каким-либо образом.

Филатова не ответила ни на один из вопросов ФАН, отправленных ей в Facebook и «ВКонтакте», поэтому мы не можем представить вам ее объяснения. Зато она продолжает публиковать на своих страничках вымысел, достоверность которого мы уже оценили.

ФАН также рекомендует не пользоваться информацией тех СМИ, которые распространили фейк Филатовой, даже не пытаясь его проверить.

А что касается грибов и ягод в России, вот вам достоверная информация от ФАН и ВЦИОМ.