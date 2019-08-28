Журавко связал освобождение Вышинского с США и Порошенко

Экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Алексей Журавко приветствовал освобождение из киевской тюрьмы журналиста Кирилла Вышинского, соответствующее решение, было принято в среду Апелляционным судом Киева.

В то же время Журавко считает, что за решением об освобождении Вышинского должны последовать другие позитивные шаги киевских властей, но пока этого не происходит.

«Пока это своего рода игра, — отметил экс-депутат Рады в комментарии Федеральному агентству новостей. — Прокуратура и суд Киева прекрасно знают, что Вышинский невиновен. Но уголовное дело не закрыто, не прекращено, он освобожден под личное обязательство о явке в суд по первому требованию».

По мнению украинского политика, за этим решением может стоять попытка США обелить бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Думаю, на это решение повлияли американцы, которые таким способом пытаются спрятать ошибки Порошенко, чтобы того не упрекали в полном отсутствии на Украине демократии».

В то же время нынешний президент Украины Владимир Зеленский пока не спешит отказываться ни от антироссийской риторики, ни от дестабилизирующих политическую ситуацию действий, говорит экс-депутат Рады.

«Так что игра еще продолжается, она будет продолжаться и дальше. Вышинского освободили, но политзаключенные на Украине никуда не делись. Тем не менее, освобождение Вышинского — это положительный фактор. Надеюсь, за этими действиями последуют и другие», — подчеркнул Алексей Журавко.

Освобождение Кирилла Вышинского приветствовали в Кремле и в МИД РФ, решение обрадовало известных российских журналистов, приложивших много усилий для вызволения своего украинского коллеги из тюрьмы. Как происходило освобождение Вышинского, читайте в репортаже киевского корреспондента ФАН.