Бывший участник «Дома-2» предложил взорвать площадку телепроекта

Москва, 28 августа. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что нужно спасти мир от этого проекта и от «околесицы Бузовой». Экс-звезда телешоу предложил и способ спасения.

В интервью «Царьграду» Рустам Калганов (Солнцев) рассказал, что проект востребован российскими зрителями не потому что в нем есть что-то хорошее, а наоборот. По мнению бывшего участника, зрителей привлекает «грязь», которую демонстрирует скандальное шоу.

«Его смотрят из-за плохого, а не из-за хорошего. Именно поэтому он так востребован. Но это шоу об отношениях. Я бы не сгущал краски, это шоу об отношениях и, как правило, о плохих отношениях, — отмечает Солнцев. — О тех отношениях, в которых находится 95 процентов населения нашей страны. Плохие, грязные, ужасные, тяжёлые, непростые, нищие отношения. Поэтому это всем интересно», — рассказал Солнцев.

Экс-участник телепроекта также прокомментировал ситуацию о возможной потере шоу своей площадки. Ранее в СМИ появилась информация о том, что столичные власти планируют строительство автомобильной магистрали Саларьево-Марьино, которая пройдет точно через локацию, в которой располагаются «поляна» и «лобное место» проекта.

«Я думаю, что так им и надо. Пусть по ним ещё пульнут какой-нибудь бомбой, знаете, «земля-воздух». И то он останется в живых, поверьте мне. После того как осядет пыль, окажется, что Бузова жива и здорова и опять несёт свою околесицу безграмотную», — заявил бывший участник.

По словам Солнцева, проект должен быть закрыт, поскольку он носит исключительно развлекательную функцию и подает телезрителям плохой пример нездоровых человеческих отношений. Кроме того, уверен Солнцев, проект себя изжил.

Бывший участник реалити-шоу также рассказал о подтасовках голосований на проекте. Так, по словам Солнцева, в «Доме-2» был человек, который голосовал за себя два года подряд в номинации на звание «Человек года» и в результате один раз нечестно выиграл машину.

Солнцев не исключает, что и другие участники, которым доводилось становиться обладателями этого звания тоже получали победу бесчестным путем.

Если для Рустама Солнцева снос площадки телепроекта в пользу строительства дороги станет радостью, то для бывшего участника шоу Степана Меньщикова — «печалью и трагедией».

Реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2014 года. За время существования телешоу в эфир вышло более пяти тысяч выпусков.