ЦИК Украины завершил регистрацию депутатов Рады IX созыва

Киев, 28 августа. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины завершила регистрацию депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах в Верховную раду 21 июля. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

На заседании, которое прошло в среду, комиссия зарегистрировала 29 депутатов. 15 из них избраны в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 14 — по одномандатным округам (ОИО).

Среди зарегистрированных в общегосударственном многомандатном избирательном округе 11 депутатов представляют партию действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», один — «Европейскую солидарность», еще один — «Батькивщину» и двое — «Голос».

«Всего зарегистрировано 424 народных депутата Украины», — говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Напомним, на весенних выборах президента Украины победу одержал Зеленский. В ходе церемонии инаугурации 20 мая он заявил о роспуске Верховной рады, а затем подписал указ о проведении досрочных выборов. Явка избирателей 21 июля составила 49,84%, по данным обработанных протоколов из всех 199 округов.

В начале августа появились списки новых депутатов украинского парламента. В IX созыве Рады будут 424 депутата, из которых 254 — избранные по партийным спискам или в мажоритарных округах от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что провалом своей партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») на выборах в Раду он обязан несговорчивости остальных политических сил.