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Племянница Скрипаля уверена, что Джонсон запретил дяде общаться с родственниками

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Племянница Скрипаля уверена, что Джонсон запретил дяде общаться с родственникамиМосква, 28 августа. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что звонки от дяди прекратились после назначения Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании.

Виктория выразила уверенность, что Борис Джонсон запретил Скрипалю контактировать с родственниками из России. По ее словам последний телефонный разговор с дядей состоялся 26 июня.

«Мы очень радовались, когда ушла Тереза Мэй, но худшим вариантом для нас стал приход на должность премьер-министра Бориса Джонсона», — пояснила она.

По ее словам, в ходе последнего телефонного разговора Скрипаль признался, что у него по-прежнему сохраняются проблемы со здоровьем. Она также добавила, что Скрипаль каждый месяц проходит полное обследование в одном из британских госпиталей.

«Он сказал, что у него все более или менее хорошо, но со здоровьем все равно остаются большие проблемы, потому что стома так у него до сих пор и стоит в горле», — сказала Скрипаль.

Напомним, в марте 2018 года британские СМИ сообщили, что в городе Солсбери якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее власти Великобритании возложили ответственность за отравление Скрипалей на Россию. Москва неоднократно опровергала обвинения британской стороны, требуя предоставить материалы расследования, однако Лондон отказывается их обнародовать под разными предлогами.

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Источник: РИА Новости
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