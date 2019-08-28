Появилось видео крупного ДТП с автобусом в Ижевске

Ижевск, 28 августа. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Ижевске. В распоряжении Федерального агентства новостей появилась видеозапись с места ДТП.

Очевидцы сообщают о семи пострадавших в аварии, шесть из которых — пассажиры автобуса. По информации пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, в результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса, в том числе один ребенок. Травмы получил и водитель легкового авто. Все они были доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщили в МВД по республике, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом ЛИАЗ.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины столкновения устанавливаются.