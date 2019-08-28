Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Появилось видео крупного ДТП с автобусом в Ижевске

34
0 Оставить комментарий

Появилось видео крупного ДТП с автобусом в Ижевске

Ижевск, 28 августа. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Ижевске. В распоряжении Федерального агентства новостей появилась видеозапись с места ДТП.

Очевидцы сообщают о семи пострадавших в аварии, шесть из которых — пассажиры автобуса. По информации пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, в результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса, в том числе один ребенок. Травмы получил и водитель легкового авто. Все они были доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщили в МВД по республике, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом ЛИАЗ. 

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины столкновения устанавливаются.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров