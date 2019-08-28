Захарова напомнила Цимбалюку, что Москва пять лет ждала от Киева реальных шагов

Москва, 28 августа. Москва фиксирует и поддерживает любые конструктивные шаги со стороны Киева. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинский журналист Роман Цимбалюк во время брифинга спросил у Захаровой, включен ли главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в список для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Ранее киевский суд освободил Вышинского из-под стражи. Кроме того, Цимбалюк поинтересовался, «может ли Украина рассчитывать на шаги взаимности».

Дипломат напомнила ему, что Москва пять лет ждала от Киева реальных шагов.

«Мы только о шагах и говорим. Мы говорим, что нужны реальные шаги по целому комплексу вопросов. Мы ожидали эти шаги от Киева на протяжении пяти лет, и каждый шаг — даже если это были полшага или желание осуществить шаг, — все это поддерживалось», — ответила Мария Захарова.

Отвечая на вопрос об обмене удерживаемыми лицами, Захарова отметила, что данную тему комментируют российские власти. Она добавила, что работа в данном направлении ведется по линии омбудсменов и правоохранительных структур, а комментировать и давать политические оценки нет ни необходимости, ни возможности.

«Любые конструктивные шаги со стороны Киева или украинских властей фиксируются и всегда только поощрялись», — отметила Захарова.

Ранее Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского из под-стражи под личное обязательство. Главред РИА Новости Украина провел под арестом более 400 дней. Его задержали в Киеве весной 2018 года. Вышинского обвиняют в государственной измене и поддержке республик Донбасса.