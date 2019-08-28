Исхудавшая Волочкова испугала своих подписчиков новыми фото из отпуска

Москва, 28 августа. Подписчики балерины Анастасии Волочковой обеспокоились из-за резкой потери веса звезды. Изменения во внешнем виде исхудавшей Анастасии юзеры заметили на ее последних фото и видео, которые она выложила в Instagram во время своего отпуска в Греции.
Кроме того, их волнения вызвали не только уменьшившиеся параметры звезды, но и огромный шрам на теле балерины. Сама Волочкова в описании к фото своих греческих шпагатов упоминает, что придерживается нового режима питания и, конечно, не забывает похвалить себя за успешный результат.
«Если честно, я вчера чуть в обморок не упала от нагрузки на жаре и от голода. Я же не ем практически. Но зато я в форме, стройная»,— поделилась она в одном из постов.
Кроме того, балерина рассказала, что так много работала, что даже получила сильную травму колена. Об этом она также поведала в видеозаписи в своем аккаунте. По ее словам, осмотревший ее специалист заявил, что восстановление может занять ни одну неделю. Ортопед Владимир Цуканов отметил, что на коленке у Волочковой просто ссадина, но она опасна тем, что может обернуться действительно серьезными повреждениями сустава.
Состояние Волочковой прокомментировала и диетолог Наталья Кобизская. Она обратила внимание, что балерина весит всего 53 кг при росте 172 см.
«Ей нужно скорректировать питание и постараться следить за тем, чтобы она не теряла, не продолжала терять так активно вес. Потому что это может привести к такому заболеванию, как нервная анорексия», — заявила эксперт в комментарии Пятому каналу.
Близкий друг Волочковой Артур Решетов заявил, что Анастасия жестко занялась собой ради нового возлюбленного, правда, немного перестаралась.
«Каждая женщина старается выглядеть хорошо для своего мужчины, и, возможно, Анастасия села на диету; она хочет привлекательно выглядеть», — пояснил он.