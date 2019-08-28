Исхудавшая Волочкова испугала своих подписчиков новыми фото из отпуска

Москва, 28 августа. Подписчики балерины Анастасии Волочковой обеспокоились из-за резкой потери веса звезды. Изменения во внешнем виде исхудавшей Анастасии юзеры заметили на ее последних фото и видео, которые она выложила в Instagram во время своего отпуска в Греции.

Кроме того, их волнения вызвали не только уменьшившиеся параметры звезды, но и огромный шрам на теле балерины. Сама Волочкова в описании к фото своих греческих шпагатов упоминает, что придерживается нового режима питания и, конечно, не забывает похвалить себя за успешный результат.

«Если честно, я вчера чуть в обморок не упала от нагрузки на жаре и от голода. Я же не ем практически. Но зато я в форме, стройная»,— поделилась она в одном из постов.

Кроме того, балерина рассказала, что так много работала, что даже получила сильную травму колена. Об этом она также поведала в видеозаписи в своем аккаунте. По ее словам, осмотревший ее специалист заявил, что восстановление может занять ни одну неделю. Ортопед Владимир Цуканов отметил, что на коленке у Волочковой просто ссадина, но она опасна тем, что может обернуться действительно серьезными повреждениями сустава.

Состояние Волочковой прокомментировала и диетолог Наталья Кобизская. Она обратила внимание, что балерина весит всего 53 кг при росте 172 см.

«Ей нужно скорректировать питание и постараться следить за тем, чтобы она не теряла, не продолжала терять так активно вес. Потому что это может привести к такому заболеванию, как нервная анорексия», — заявила эксперт в комментарии Пятому каналу.

Близкий друг Волочковой Артур Решетов заявил, что Анастасия жестко занялась собой ради нового возлюбленного, правда, немного перестаралась.