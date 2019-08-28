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Извержение вулкана Стромболи в Италии сняли на видео

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Извержение вулкана Стромболи в Италии сняли на видео

Рим, 28 августа. Новое извержение вулкана Стромболи, который расположен на одноименном острове у юго-восточных берегов Сицилии, произошло в среду. Об этом сообщили итальянские СМИ.

По их данным, в результате природного явления никто не пострадал. Извержение также не привело к материальному ущербу. Однако из-за сильного взрыва некоторым туристам пришлось укрыться в одной из местных церквей.

При этом эксперты из Национального института геофизики и вулканологии напомнили, что предыдущий раз Стромболи извергался 3 июля этого года. В результате погиб один из туристов.

Произошедшее в среду извержение очевидцы сняли на видео, которые затем опубликовали в Сети.

Ранее стало известно о гибели россиянки при восхождении на японский действующий вулкан Фудзи. Причиной трагедии мог стать упавший камень или осколок горной породы.

На днях действующий вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря. Спасатели установили оранжевый уровень опасности для авиации. В этом регионе также активен вулкан Ключевской.

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Источник: La Stampa
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