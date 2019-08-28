Извержение вулкана Стромболи в Италии сняли на видео

Рим, 28 августа. Новое извержение вулкана Стромболи, который расположен на одноименном острове у юго-восточных берегов Сицилии, произошло в среду. Об этом сообщили итальянские СМИ.

По их данным, в результате природного явления никто не пострадал. Извержение также не привело к материальному ущербу. Однако из-за сильного взрыва некоторым туристам пришлось укрыться в одной из местных церквей.

При этом эксперты из Национального института геофизики и вулканологии напомнили, что предыдущий раз Стромболи извергался 3 июля этого года. В результате погиб один из туристов.

Una forte esplosione dopo mezzogiorno, alcuni turisti si sono rifugiati in chiesa. L’Osservatorio dell’Ingv: «Dopo il 3 luglio il vulcano è rimasto instabile».https://t.co/V0O8SXhuUS — La Stampa (@LaStampa) 28 августа 2019 г.

Произошедшее в среду извержение очевидцы сняли на видео, которые затем опубликовали в Сети.

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