Королева Великобритании одобрила приостановку работы парламента

Лондон, 28 августа. Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Об этом в среду сообщил Тайный совет Великобритании (орган, куда входят советники королевы).

В документе говорится, что заморозка парламента произойдет 9-12 сентября и продлится до 14 октября. В последний день Елизавета II намерена обратиться к депутатам.

Британские СМИ предполагают, что Джонсон таким образом добивается одобрения плана по выходу страны из ЕС без сделки с Брюсселем, поскольку приостановка парламента сократит время депутатов на обсуждение документа. Впрочем, сам премьер эти слухи отрицает.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что Джонсон является жестким евроскептиком, и он не побоится пойти на такие радикальные меры как временный роспуск парламента.

Эксперт полагает, что британские депутаты, которые упорно отвергают соглашение, достигнутое между экс-премьером Терезой Мэй и Евросоюзом, хотят сохранить половинчатый статус Великобритании, при котором страна одной ногой в ЕС, а другой — сама по себе. Кроме того, отказ может быть связан со страхом брать на себя ответственность за возможные негативные последствия Brexit.