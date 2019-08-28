Главные новости 28 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 28 августа.

Киевский суд освободил журналиста Кирилла Вышинского из-под ареста под личное обязательство. Как освобождали Кирилла Вышинского. Репортаж ФАН из Киева.

Коломойский заявил, что Киев должен отменить антироссийские санкции для того, чтобы завершить гражданский конфликт в Донбассе. Коломойский предложил снять санкции с РФ для окончания войны в Донбассе.

Корреспондент ФАН оценил ситуацию с пропуском российских мужчин на Украину. На границе Украины и России без помпы отменили усиленный режим контроля.

Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о восстановлении отношений с Россией. Пушков ответил президенту Грузии, назвавшей условие восстановления отношений.

Представители СМИ заметили, что мороженое президенту России продала та же женщина, что и два года назад. Песков ответил на вопрос журналистов о продавщице мороженого на МАКС-2019.

Большую часть мифа о себе Борис Березовский создал сам, поскольку ложь и притворство были второй натурой этого проходимца. Злой карлик Березовский: от спекуляции бельем до лондонской петли.

Подполковник ВС США Роберт Трейси назвал украинских военнослужащих главной проблемой Яворовского учебного центра. Высокопоставленный военный из США пришел в ужас от бардака в армии Украины.

«АвтоВАЗ» с сентября на неустановленный срок сократит скорость некоторых линий конвейера на тольяттинском предприятии. СМИ узнали о планах «АвтоВАЗа» сократить производство в Тольятти.

Известный писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков («Гоблин») заявил о необходимости ужесточения наказания за клевету. Навального и его банду необходимо навсегда отстранить от политики, считает Пучков.

Тело второго погибшего достали из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске. Тело второго погибшего нашли под завалами в Новосибирске.