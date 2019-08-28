Пострадавшая в Турции девочка из Петербурга скончалась. События дня. ФАН-ТВ

Освобождение Вышинского Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского выпустили из-под ареста. Киевский апелляционный суд освободил журналиста под личное поручительство. Это произошло сегодня прямо в зале заседаний. Заветного слова «свободен», даже с некоторой оговоркой, он ждал больше года. Россиянина Вышинского задержали в середине мая 2018-го. Его обвинили в государственной измене и поддержке республик Донбасса. За это ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политологи считают, что прежним киевским властям просто не нравилось, что в своем издании Вышинский не боялся показывать жизнь страны с разных сторон. Таким образом, они решили заставить его замолчать. И показали другим журналистам, что будет, если они сделают шаг в сторону. Сам же редактор портала уверен, его процесс носит политический характер. Властям выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом. Сфабрикованное дело, по мнению Вышинского, позорит Украину на весь мир. «Огромное спасибо моему адвокату Андрею и еще двум моим защитникам, которые испытывали огромное давление. Наверное, больше всего давили на Андрея Доманского, который защищал меня с первых минут. Я считаю, что нужно иметь огромное профессиональное мужество, чтобы так работать», — подарил журналист своего защитника. Журналиста суд освободил под личное обязательство. Это значит, что по первому требованию он должен явиться на заседание. Следующее рассмотрение дела Вышинского запланировано на 16 сентября.

Трагедия в Турции 12-летняя петербурженка Алиса, которая пострадала на курорте в Турции, умерла в больнице. Об этом сообщил отец девочки. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка, но сердце школьницы не выдержало. Трагедия произошла 18 августа. Семья из Петербурга отдыхала на курорте в Бодруме. 12-летняя Алиса запрыгнула в бассейн, и ее затянуло в трубу. На помощь девочке сразу же бросился ее отец, но он не смог извлечь руку дочери из насоса. Под водой она пробыла около пяти минут, и достать ребенка со дна удалось, после того, как восемь человек вырвали кусок трубы. Девочку экстренно госпитализировали, она находилась в тяжелом состоянии. Через некоторое время на помощь ребенку прибыли реаниматологи из Петербурга. Но, к сожалению, усилия специалистов двух стран оказались тщетны.