Пострадавшая в Турции девочка из Петербурга скончалась. События дня. ФАН-ТВ

Освобождение Вышинского
Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского выпустили из-под ареста. Киевский апелляционный суд освободил журналиста под личное поручительство. Это произошло сегодня прямо в зале заседаний. Заветного слова «свободен», даже с некоторой оговоркой, он ждал больше года. Россиянина Вышинского задержали в середине мая 2018-го. Его обвинили в государственной измене и поддержке республик Донбасса. За это ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политологи считают, что прежним киевским властям просто не нравилось, что в своем издании Вышинский не боялся показывать жизнь страны с разных сторон. Таким образом, они решили заставить его замолчать. И показали другим журналистам, что будет, если они сделают шаг в сторону. Сам же редактор портала уверен, его процесс носит политический характер. Властям выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом. Сфабрикованное дело, по мнению Вышинского, позорит Украину на весь мир.
«Огромное спасибо моему адвокату Андрею и еще двум моим защитникам, которые испытывали огромное давление. Наверное, больше всего давили на Андрея Доманского, который защищал меня с первых минут. Я считаю, что нужно иметь огромное профессиональное мужество, чтобы так работать», — подарил журналист своего защитника.
Журналиста суд освободил под личное обязательство. Это значит, что по первому требованию он должен явиться на заседание. Следующее рассмотрение дела Вышинского запланировано на 16 сентября.
Трагедия в Турции
12-летняя петербурженка Алиса, которая пострадала на курорте в Турции, умерла в больнице. Об этом сообщил отец девочки. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка, но сердце школьницы не выдержало. Трагедия произошла 18 августа. Семья из Петербурга отдыхала на курорте в Бодруме. 12-летняя Алиса запрыгнула в бассейн, и ее затянуло в трубу. На помощь девочке сразу же бросился ее отец, но он не смог извлечь руку дочери из насоса. Под водой она пробыла около пяти минут, и достать ребенка со дна удалось, после того, как восемь человек вырвали кусок трубы. Девочку экстренно госпитализировали, она находилась в тяжелом состоянии. Через некоторое время на помощь ребенку прибыли реаниматологи из Петербурга. Но, к сожалению, усилия специалистов двух стран оказались тщетны.
Выход Британии из ЕС
Работа парламента Великобритании будет приостановлена с середины сентября и до середины октября. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Это серьезный шаг, который не оставляет депутатам времени на обсуждение нового плана по выходу страны из Евросоюза. Получается, Джонсон делает все, чтобы выполнить свое обещание — покончить с Brexit до 31 октября. Со сделкой или без — для него, видимо, уже не имеет значения. Как уверяет сам премьер-министр, депутатам хватит времени на то, чтобы обсудить больную для страны тему. Но законотворцы, похоже, не согласны с этим. На сайте парламента Великобритании появилась петиция с требованием остановить действия Джонсона. Она уже набрала 100 тысяч подписей. Как отмечает политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, Борис Джонсон — жесткий политик. Ради выхода страны из Евросоюза он не боится идти на крайние меры.
«Складывается впечатление, что Джонсон теряет контроль над собственной Консервативной партией, и так и не смог договориться с ее парламентскими союзниками. Не мудрено, учитывая особенности характера британского премьера и его, скажем мягко, весьма экстравагантную манеру ведения дел», — подчеркивает эксперт.
Болезненный выход из Евросоюза подтолкнул прежнего премьера Терезу Мэй уйти в отставку. Brexit должен был состояться 29 марта, но его перенести на 31 октября. Такое ожидание стоило Лондону немалых сумм. Впрочем, и «жесткая сделка» также может ударить по британскому кошельку.