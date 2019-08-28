Эксперт объяснил, почему рейтинг Зеленского упадет до уровня Порошенко и Ющенко

Результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия граждан страны к своим лидерам за всю историю существования независимой Украины. Зеленского поддерживает порядка 70% населения.

«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — говорится в сообщении на сайте фонда.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей выразил уверенность, что популярность Зеленского будет сохраняться на протяжении определенного времени, но рано или поздно все равно упадет по ряду причин.

«Я думаю, что до весны ничего экстраординарного не произойдет. Конечно, рейтинг будет не таким, как сейчас, но достаточно высоким», — говорит политолог.

Также он объяснил, почему разочарование Зеленским украинцев будет настигать постепенно, и провел параллели между популярностью предыдущих лидеров страны.

«Это связано с тем, что рейтинги не так быстро падают, как некоторым хочется. У [экс-президента Украины Петра] Порошенко тоже рейтинг не так быстро падал, и у [бывшего главы государства Виктора] Ющенко он тоже не так быстро падал», — продолжает Ростислав Ищенко.

Заодно он спрогнозировал реакцию украинцев на неисполнение Зеленским своих обещаний. Президент так и не остановил гражданскую войну, хотя неоднократно это анонсировал. Помимо этого Зеленский не запустил социально-экономические реформы.

«Люди будут реагировать по-разному. Кто-то не будет на это обращать внимание, кто-то будет говорить, что они исполняются, а кто-то будет недоволен», — предполагает политический аналитик.

Политолог считает, что Зеленский, как и Порошенко, будет настаивать на том, что его предвыборная программа была полностью или частично выполнена. Но в действительности ожидать этого не приходится.

«Он, безусловно, скажет, что они [положения программы] реализованы. Как и все его предшественники, которые тоже обозначали какие-то экономические реформы, утверждали, что все они реализованы, но в результате реализовано ничего не было. И он это скажет, но сделать ничего не сможет», — подчеркивает эксперт.

Тем не менее Запад будет и дальше поддерживать Киев, чтобы использовать его в качестве рычага для сдерживания Москвы.

«В какой-то степени будет. Естественно, не в такой степени, в которой оказывал в 2014 и 2015 годах. Он и Порошенко в 2016-2017 годах оказывал куда меньшую поддержку. Но какую-то так или иначе будет оказывать», — заключил специалист.

Он выразил уверенность, что рано или поздно риторика американцев относительно нашей страны изменится, но кардинального разворота ожидать не стоит.

«Постоянно не будет, потому что Волкер «смертен». Кроме того, рано или поздно любого чиновника снимают, переводят на другую должность и так далее. Когда-нибудь будут использоваться другие риторические приемы», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Он анонсировал ряд реформ и распустил Верховную раду.