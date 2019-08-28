Захарову удивила реакция властей Дании на предложение США продать Гренландию

Москва, 28 августа. США имеют право предлагать Дании продать Гренландию, однако удивляет реакция Копенгагена на такой «экзотический» вопрос. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, принимать соответствующие решения. Это их право», — указала дипломат.

Захарову при этом удивила реакция властей Дании, в частности членов королевской семьи, которые заявили, что судьбу острова должны решать живущие на нем люди.

«Почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад применительно к другим регионам (очевидно, речь о Крыме. — Прим. ФАН)? Где все были раньше?» — задалась вопросом Захарова.

Напомним, о планах президента США Дональда Трампа купить Гренландию рассказал ранее The Wall Street Journal. По данным журналистов, глава Белого дома неоднократно интересовался у советников, возможно ли приобрести у Дании остров. Трамп даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Однако МИД Дании поспешил поставить точку в вопросе. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Гренландия богата ценными ресурсами и не подлежит продаже.

В разговоре с Федеральным агентством новостей член комитета Государственной думы по международным отношениям Антон Морозов констатировал, что американский президент стремится вписать свое имя в историю США крупными буквами. По его словам, территория острова может быть использована Вашингтоном для размещения военных баз, пусковых ракетных установок, военно-морских баз для подводного флота, которые действуют в Северном Ледовитом океане.

В 2019 году отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказали за вхождение региона в состав РФ.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором». Запад поддержал эту позицию и ввел антироссийские санкции.