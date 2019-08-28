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Россия

Бывший посол РФ в Британии Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

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Бывший посол РФ в Британии Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

Москва, 28 августа. Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко возглавит Дипакадемию МИД. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она рассказала, что на днях был подписан документ, в соответствии с которым у Дипломатической академии появится новый ректор.

«Он (ректор. — Прим. ред.) сегодня с нами, это Александр Владимирович Яковенко, которого вы все хорошо знаете, теперь будете видеть уже в Москве», — сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что Александр Яковенко является доктором наук, специалистом по космическому праву, автором монографии и исследовательских работ. До назначения послом он занимал должность замглавы МИД, до этого — возглавлял департамент информации и печати ведомства.

Напомним, 26 августа стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Британии. Дипломат завершил миссию и направился в Москву. Временным поверенным в делах российского посольства был назначен советник-посланник Иван Володин.

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