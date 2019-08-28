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ФАН-ТВ

О политическом ландшафте — 2019 рассказали в Москве. ФАН-ТВ

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Международный антикризисный центр презентовал итоги исследования «Политический ландшафт 2019 в разрезе регионов мира: исследования и аналитика». На презентации эксперты рассказали об основных трендах, формирующих политический ландшафт.

«Один из трендов, который играет активную роль и оказывает влияние на политические процессы — это попытка искусственно разогреть протестные настроения и дестабилизировать ситуацию. Причем часто мы видим абсолютно одинаковые приемы и сценарии, то есть часто прослеживается, что это не самоорганизация, а дирижируемые ситуации, которые из страны в страну кочуют без смены методичек», — подчеркнула руководитель международного антикризисного центра Юлия Афанасьева.

О политическом ландшафте — 2019 рассказали в Москве. ФАН-ТВ

Эксперты рассказывали о политическом ландшафте, прежде всего, со стороны России. Они разработали рекомендациями, которые помогут нашей стране правильно держать себя на международной арене в рамках этих изменений.

Антикризисный центр — российская организация, специализирующаяся на исследованиях и политическом консалтинге. Несмотря на то, что центр существует всего пару лет, он уже стал авторитетной площадкой. Этого удалось добиться благодаря тому, что организация объединила высококвалифицированных специалистов в области политологии и социологии

 

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