СК задержал трех человек по делу об обрушении здания в Новосибирске

Новосибирск, 28 августа. Три человека задержаны по уголовному делу об обрушении стены здания в Новосибирске. Жертвами трагедии стали также три человека, об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«По уголовному делу об обрушении стены задержаны трое представителей подрядной организации — исполнительный директор ОАО «Сибэнергомонтаж» Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» Михаил Павлов», — говорится в сообщении.

Обрушение произошло в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а в среду около 12.00 по местному времени. В момент обрушения на объекте находились 12 рабочих, сообщает Infox.ru.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Дело передано в центральный аппарат СК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают обстоятельства обрушения.

Источник в экстренных службах сообщил, что вероятной причиной обрушения стены и перекрытий в реконструируемом доме в Новосибирске могло стать нарушение требований при строительстве. Федеральное агентство новостей вело прямую трансляцию с места событий.

Как сообщало ФАН, руководителем Сибирской генерирующей фирмы, которая проводила плановые работы по реконструкции насосной станции в Новосибирске, является сын писателя Александра Солженицына Степан.