Миро раскритиковала решение Виторгана «завести детей в 80 лет»

Москва, 28 августа. Известный блогер Лена Миро раскритиковала 79-летнего актера Эммануила Виторгана за его решение завести суррогатную дочь.

По ее словам, дети — это всегда прекрасно, но после 40 лет у мужчин происходят необратимые изменения в генетическом материале, что чревато серьезными последствиями для потомства. Дети, зачатые пожилыми отцами, нередко появляются на свет слепыми, глухими, аутистами или имеющими задержку развития.

Кроме того, заведя ребенка в столь преклонном возрасте, Виторган-старший фактически обрек ее на сиротство, полагает Миро. Они привела статистику: из 10 человек, перешагнувших 80-летие, до 90 доживает только один.

Дочь Эммануила Виторгана теоретически может взять на воспитание его старший сын — Максим, однако он тоже уже не молодой мужчина. Актер скоро отметит 50-летие.

«Я искренне не понимаю, как можно заведомо обрекать своих девочек на сиротство. Вот правда не понимаю. В голове не укладывается — зачем?! Может, вы объясните мне, чем эти люди думают? Какова их «логика» в принятии решения завести в 80 лет детей?» — пишет Миро в своем блоге.

Ранее сообщалось, что Эммануил Виторган в свои 79 лет стал отцом в четвертый раз. Суррогатную дочь актер назвал Кларой. Виторган-старший известен ролями в фильмах «Благочестивая Марта», «Чародеи», «Следопыт», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», а также «День радио».