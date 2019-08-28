Главу офиса Зеленского сфотографировали спящим на коленях спутницы в аэропорту Сен-Тропе

Киев, 28 августа. Главу офиса президента Украины Андрея Богдана застали в аэропорту Сен-Тропе спящим на коленях спутницы.

Украинский журналист Юрий Николов опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой запечатлен Андрей Богдан, спящий на коленях у своей спутницы в аэропорту Сен-Тропе. По словам Николова, во Франции Богдан посетил свадьбу друзей — юриста Андрея Довбенко и Анны Огренчук.

«Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения «приватных» кандидатов в Кабмин», — написал Николов.

Пользователи Сети восхитились простотой высокопоставленного чиновника, пожелав ему крепкого сна, а также успеха в работе и карьере.

«Господин Богдан похож на человека. Да. Чего не скажешь о многих наших политиках, чиновниках и... «журналистах», которые живут на деньги от слитой им информации», — написала Marianna Morgenstern.

«Красавчик!!! Человек с его положением и властью наверняка мог бы поспать в ВИП апартаментах. Нормальный выбор», — восхищается простотой чиновника Sem Tuzov.

«Пусть выспится, все мы люди», — написала Даша Черная.

Стоит отметить, что отсутствие Богдана на официальном праздновании Дня независимости в Киеве стало предметом бурного обсуждения в украинских СМИ. Позднее Богдан заявил, что в день праздника находился в Сен-Тропе на свадьбе юриста Андрея Довбенко.

«В свободное от работы время, куда хочу, туда иду. Хочу – на свадьбу в Сен-Тропе. Хочу – на фронт в Пески. Принципиально – не воровать (но этого Вам не понять)», – написал Богдан на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что до прихода в политику Андрей Богдан был личным адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского. В настоящее время Богдан занимает пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Украинские СМИ называют Богдана главным претендентом на пост премьер-министра Украины.