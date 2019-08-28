Сирия, 28 августа. Самолеты ВВС Турции были замечены над Африном. Курды открыли огонь по протестующим жителям в Дейр-эз-Зоре. Турецкий военный конвой прибыл в район города Ариха на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают проводить боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов на окраинах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: заявило о причастности террористов к организации взрыва в провинции Ракка.

Курды: применили оружие для разгона народных протестов в Дейр-эз-Зоре; возобновили аресты гражданских лиц в Ракке и Хасаке.

ВС Турции: осуществили вылеты в районе Шерава в кантоне Африн; направили военный конвой на юг провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

Курдский информационный портал ANHA News сообщает о том, что в воздушном пространстве над кантоном Африн были замечены турецкие военные самолеты. Авиация Турции осуществила разведывательные вылеты в районе Шерава. Предполагается, что целью проведенной операции являлся поиск «спящих ячеек» курдских вооруженных формирований, которые осуществляют подпольную деятельность на территориях, оккупированных протурецкими группировками. Однако подобные рейды турецких вооруженных сил и их союзников нередко приводят к жертвам среди мирных жителей. Так, на прошлой неделе 15 артиллерийских снарядов, выпущенных поддерживаемыми Анкарой джихадистами, упали в районе деревни Суганка, где, как предполагалось, скрывались курдские радикалы. Вследствие обстрела пострадали несколько гражданских лиц, а также были частично разрушены жилые дома.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о том, что курды отреагировали на рост народных волнений на востоке провинции беспорядочными обстрелами. По данным информационного портала Al Manar News, вслед за демонстрациями в населенных пунктах Аль-Муизила и Аль-Эзба вспыхнули митинги в городе Аль-Касра к северо-западу от административного центра региона. В попытке разогнать с протестующих «Демократические силы Сирии»**** (SDF) открыли по ним огонь, в результате чего ряд гражданских лиц были ранены. К подобному методу курдские боевики также прибегли и в Аль-Эзбе, где пострадали еще несколько мирных жителей. Напомним, несколько часов назад поступили сообщения о новой волне антикурдских протестов на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба поддержку с воздуха правительственным войскам продолжают оказывать ВВС Сирии и ВКС РФ. Согласно информации Twitter-канала (baladinetwork), союзные силы атакуют огневые позиции и укрепления исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, на подступах к населенным пунктам Ат-Тах и Аль-Гадфа. Также атаке подверглись места базирования радикалов недалеко от города Маасран.

Тем временем новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что в Идлиб прибыл еще один турецкий военный конвой, состоящий из шести пикапов с несколькими военнослужащими в сопровождении боевиков протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Отмечается, что они проводят осмотр участка шоссе, пролегающего между городами Саракиб и Ариха.

Провинция Ракка

Очередная вылазка боевиков так называемых спящих ячеек «Исламского государства» произошла в занимаемых курдскими бандгруппами районах Ракки. Согласно данным военного источника в сети Twitter (cmellaniac), ссылающегося на подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал «Аль-Амак», взрыв СВУ, установленного террористами, привел к гибели или ранению не менее 13 членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Информация о месте случившегося пока уточняется.

Тем временем курды продолжили проводить обыски в административном центре провинции. Информагентство Syrian Network for Human Rights передает, что мужчина по имени Халил Ибрагим Аль-Дахил родом из города Тель-Абьяд был задержан в квартале Аль-Машлаб по неизвестным причинам. О его местонахождении на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что курды также возобновили аресты гражданских лиц в Хасаке с целью принудительной мобилизации. «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейды в северо-восточной части провинции в районе населенных пунктов Джисаа и Самихан Гарби под предлогом поиска и изъятия оружия. Все задержанные были направлены в тренировочные лагеря SDF. Отмечается, что в последнее время в зонах контроля SDF возросло число похищенных молодых людей. Местные активисты уверены, что они также стали жертвами насильственной вербовки, масштабы которой продолжают расти, несмотря на создание на севере Сирии «безопасной зоны».

1 Организация запрещена на территории РФ.