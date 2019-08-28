Путин перенес полпредство в ДФО на остров Русский

Москва, 28 августа. Полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) переносится из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Согласно документу от 28 августа, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, полпредство теперь будет находиться на острове Русский в поселке Аякс. Ранее оно располагалось в Хабаровске на улице Шеронова.

Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, в декабре прошлого года Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Тогда российский лидер сообщил, что существует целый набор программ для развития дальнего Востока и Приморского края.

Инициативу о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток высказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко вскоре после своего назначения на пост врио главы региона. По его мнению, было несколько причин для такого предложения.

К примеру, во Владивостоке на регулярной основе проходит Восточный экономический форум (ВЭФ), который посещают главы иностранных государств. Кроме того, проекты, являющиеся основными драйверами развития всего Дальнего Востока, отмечал он, запущены именно в этом городе.

Владивосток обладает несколькими портами и развитой инфраструктурой, что, по мнению главы Приморского края, говорило в пользу переноса столицы ДФО именно туда.