Вместо бесплатной воды и газа украинских пенсионеров ждет нищета

Администрация президента Украины приняла к рассмотрению положение, призванное освободить местных пенсионеров старше 70 лет от оплаты основных коммунальных услуг.

Если указанная инициатива будет окончательно одобрена официальным Киевом, уже с 1 января 2020 года около пяти миллионов пожилых украинцев будут безвозмездно и в неограниченном количестве пользоваться горячей и холодной водой, а также электричеством и газовыми бытовыми приборами. По мнению скептиков, подобная практика нанесет существенный удар по системе ЖКХ государства в частности и экономике Украины в целом. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Курьезный случай произошел на днях в Киевской области. Некая пенсионерка явилась в городскую администрацию и заявила, что отныне украинское государство должно выплачивать ей дополнительные деньги за то, что в ее частном доме нет ни воды, ни света, ни газа.

«Воду я беру из колонки, читаю при керосиновой лампе, а согреваюсь «печкой-буржуйкой», — безапелляционно заявила бабушка, предъявив при этом рекламную листовку одной из благотворительных структур.

В листовке было указано, что в течение ближайших нескольких месяцев команда украинского президента «должна проголосовать» за бесплатную «коммуналку» для престарелых сограждан. Чиновники вежливо выпроводили соискательницу, заявив, что ни закона, ни даже распоряжения по данному поводу пока принято не было, а даже если таковой документ появится, на его воплощение в жизнь потребуется не менее полугода.

По некоторым данным, идея предоставить бесплатные коммунальные услуги лицам преклонного возраста на Украине принадлежит нескольким общественным организациям и депутатским группам. Именно они предоставили в офис главы украинского государства план увеличения количества социальных льгот на период с 2020 по 2021 годы. В числе указанных льгот — частичная или даже полная отмена начислений платы по ЖКХ для малоимущих украинцев, перешагнувших семидесятилетний возрастной порог.

«Сейчас на Украине действует гибкая система субсидий для тех, кто при зарплате в 4000 гривен (примерно 10 600 рублей. — Прим. ФАН) вынужден платить за «коммуналку» около 3500 гривен. Но те же субсидии не покрывают расходов наших пенсионеров, получающих по две с половиной тысячи и отдающих две тысячи ЖЭКам и энергетическим компаниям. Украине нужна новая социальная политика, которая избавит тех же стариков от нищенского существования», — говорится в пояснительной записке к документу.

Любопытно, что инициатива уже вызвала неприятие со стороны целого ряда украинских министерств. Так, например, чиновники Минсоцполитики заявили, что только к началу нового отопительного сезона число получателей соответствующих субсидий в стране возрастет сразу на три миллиона семей.

«На этом фоне брать бюджетные деньги для того, чтобы предоставить бесплатные воду, свет и газ пенсионерам бессмысленно: казна совершенно опустеет», — подчеркивают в ведомстве.

Частично это мнение разделяют и независимые эксперты.

«[Украинскому правительству] не удастся договориться с МВФ о замораживании цен на газ для населения, а значит, отопление горячая вода могут подорожать на 40%. В такой ситуации популистская идея с бесплатной «коммуналкой» будет отложена надолго, если вовсе не навсегда», — сказал журналистам в Киеве исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Несколько иной точки зрения придерживаются правоведы.

«Потенциальных получателей бесплатных коммунальных услуг на Украине не так уж и много. В поданном на рассмотрение президентского офиса документе существует целый ряд ограничений. В частности, претендент должен быть одиноким человеком с общим рабочим стажем не менее 45 лет, получать минимальную пенсию и не иметь дополнительного заработка. Таких в нашем государстве не найдется и пятидесяти тысяч», — рассказал в комментарии корреспонденту ФАН юрисконсульт Владимир Боровой.

Тем временем, общественные активисты призвали сограждан поддержать упомянутую инициативу. В ряде регионов Украины уже начат сбор подписей и писем в пользу «предоставления бесплатного газа, воды и света пожилым гражданам». Власти на местах предпочитают переадресовывать эти послания благотворительным фондам и отдельно взятым бизнесменам.