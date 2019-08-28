Вице-премьер Акимов предложил использовать Бузову как «канал к мозгам 15 млн мамаш»

Москва, 28 августа. Вице-премьер Максим Акимов предложил привлечь поющую телеведущую Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на российских дорогах.

Акимов обратил внимание, что у певицы огромная аудитория в Instagram, а значит, возможно, Бузову можно считать лидером общественного мнения, «ответственным, думающим и патриотичным человеком».

«Наверное, если нужно, может какие-то им деньги заплатить. Если это прямой канал к мозгам 15 миллионов молодых мамаш? … Надо это использовать», — добавил он.

Акимов подчеркнул, что на сегодняшний день соцсети очень популярный канал связи, поэтому пренебрегать им было бы странно.

«У нас 95 миллионов пользователей социальных сетей, сегодня это слово ни разу не прозвучало, мы там не присутствуем со своей повесткой, вообще не присутствуем», — посетовал он.

Вице-премьер указал на то, что в соцсетях люди, используя «специальные стратегии, электропылесосы продают там каким-то хитрым способом».

«А мы жизни спасаем, у нас более высокая работа. Но если нужно на это деньги потратить — давайте потратим», — призвал он других участников заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

После речи о пользе использования соцсетей и популярных блогеров Акимов поручил создать межведомственную рабочую группу, участникам которой нужно будет в ближайшие два месяца сформировать предложения по исправлению ситуации в этой области, пишет РИА Новости.